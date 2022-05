En vidéo : le Guide de l’auto conduit le Mazda CX-50 2023

Cette semaine à l'émission du Guide de l'auto sur TVA, notre journaliste Gabriel Gélinas a mis à l’essai un VUS très attendu du public, le Mazda CX-50 2023.

« Le CX-50, c’est un nouveau véhicule chez Mazda qui s’ajoute à la gamme actuelle. La vocation se veut un peu plus aventurière et un peu plus sportive », explique Gabriel en introduction. C’est d’ailleurs le premier modèle de la marque à être conçu spécifiquement pour le marché nord-américain, poursuit-il.

Sur le plan stylistique, Gabriel apprécie l’habitacle sobre et raffiné. « Il convient de parler de design. Mazda a frappé un grand coup avec le look du CX-50 », se réjouit-il.

Photo: Mazda

Les modèles d’entrée de gamme sont animés par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique de 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. Les variantes plus huppées ont droit à une version turbocompressée de cette mécanique. Par conséquent, la cavalerie grimpe à 256 chevaux et 320 lb-pi de couple. Cette déclinaison turbo peut aussi remorquer jusqu’à 3 500 lb.

« La puissance est vraiment très bonne. [C’est] un moteur qui est très souple ettrès linéaire dans la livrée de son couple », mentionne le chroniqueur. Il se désole toutefois de la transmission qui ne contient que six rapports, alors que la concurrence en offre plus depuis longtemps.

Photo: Antoine Joubert

Pour connaître les impressions de notre expert, voyez la capsule vidéo au haut de cet article.