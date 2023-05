Il y aura un nouveau Mazda CX-5, mais préparez-vous à attendre

Plusieurs prédisent la mort du Mazda CX-5 depuis que le nouveau CX-50 est arrivé sur le marché. Jusqu’à tout récemment, même la compagnie entretenait le doute quant à sa survie.

Or, d’après les informations obtenues par le site Drive, la haute direction de Mazda aurait confirmé qu’une troisième génération du CX-5 est en route. Par contre, ne l’attendez pas avant 2025.

Le premier CX-5 n’a duré que quatre ans. Le modèle actuel date de 2017 et a profité de quelques mises à jour depuis ce temps, la dernière pour 2022. Bien que Mazda veuille devenir une marque plus haut de gamme avec des véhicules comme ledit CX-50 et le tout nouveau CX-90 2024 (remplaçant du CX-9), le fait est que le CX-5 demeure son plus gros vendeur non seulement au Canada mais aussi dans le monde (plus de 360 000 unités l’an passé).

Photo: Dominic Boucher

Même avec l’ajout du rouage intégral de série, le CX-5 coûte passablement moins cher que le CX-50 en version de base, ce qui lui permet d’attirer une plus grande clientèle en ces temps d'inflation. Ses ventes canadiennes ont chuté de 32% jusqu’ici en 2023, mais sont quand même plus de cinq fois supérieures à celles du CX-50. Il faut dire que le second éprouve de gros problèmes de disponibilité sur notre marché depuis son lancement, le temps d’attente excédant 12 mois pour certains clients.

Les détails techniques concernant le prochain Mazda CX-5 restent à préciser. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à des changements radicaux, à l’exception d’un groupe motopropulseur hybride qui pourrait être disponible en option.

En novembre dernier, Mazda a annoncé son plan de commercialiser neuf modèles électrifiés au Canada d’ici 2025. En plus des CX-90 et CX-70 à motorisation hybride rechargeable, il y aura entre autres un CX-50 hybride ainsi que deux « multisegments principaux » qui offriront un système hybride léger avec batterie de 48 volts. La compagnie ne les a pas nommés, mais il s’agit vraisemblablement des CX-5 et CX-30.

En vidéo : essai complet du Mazda CX-50 2023