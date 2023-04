On a demandé à ChatGPT « quelles sont les meilleures voitures » et voici ses réponses

L’intelligence artificielle est l’un des sujets les plus chauds en ce moment et la plateforme ChatGPT de la compagnie Open AI a un grand mot à dire là-dedans. Ses capacités à générer des réponses et à alimenter une discussion sont assez impressionnantes, mais les fausses informations qu’elle peut donner suscitent aussi beaucoup de controverse.

À quel point ce robot s’y connaît en automobile et peut orienter les consommateurs? C’est ce qu’on a tenté de découvrir.

Quelle est la meilleure voiture sur le marché?

C’est la fameuse question à 100 000 $, celle que beaucoup de gens nous posent. Tout comme nous, ChatGPT admet que la réponse est subjective et dépend des préférences de chacun, du budget et de l’utilisation prévue.

« Plusieurs voitures sont souvent considérées comme les meilleures dans leurs catégories respectives d’après des critères tels que la performance, la fiabilité, la sécurité et le rapport qualité-prix », indique ChatGPT avant de donner en exemples la Tesla Model S pour les voitures électriques, la Mazda MX-5 pour les voitures sport, la Toyota Camry pour les berlines intermédiaires, la Honda Civic pour les compactes et la Subaru Outback pour les VUS/multisegments. Ok, pas mal.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Quelle est la meilleure voiture d’occasion?

Encore là, difficile de donner une réponse claire et définitive. Selon ChatGPT, « quelques-uns des meilleurs choix pour les acheteurs de voitures usagées, d’après des experts de l’industrie et des évaluations de consommateurs, sont la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Toyota Camry, la Subaru Outback, la Mazda3 et la Honda Accord. Ces voitures sont reconnues pour leur fiabilité, leur sécurité et leur durabilité. »

Parlant de fiabilité, quand on l’interroge sur les modèles les plus fiables, ChatGPT nous cite des marques qui ont une bonne réputation, dont Toyota, Honda et Lexus. De ce fait, ses exemples incluent la Corolla, la Camry, la Civic ainsi que les Lexus ES, LS, RX. Mais il y a aussi la Subaru Impreza, la Mazda MX-5 et la Kia Soul.

Le robot nous invite ensuite à approfondir nos recherches et à obtenir le rapport d’historique pour s’assurer que le véhicule n’a pas été gravement accidenté ou qu’il n’ait pas de problèmes majeurs. « De plus, c’est toujours une bonne idée de faire inspecter la voiture par un mécanicien de confiance avant d’acheter. » Bien dit.

Photo: Guillaume Rivard

Quelles voitures devraient être évitées?

Bien évidemment, la qualité et la fiabilité d’un véhicule peuvent dépendre de l’année-modèle et de son entretien, ce que reconnaît ChatGPT. Cela dit, « certaines voitures ont la réputation d’être moins fiables ou plus problématiques que d’autres », écrit-il, pointant vers des marques comme Fiat, Jaguar, Land Rover et Alfa Romeo. Rien d’étonnant là-dedans quand on connaît les études de J.D. Power et de Consumer Reports.

« De même, parmi les modèles qui ont reçu de mauvaises notes des experts de l’industrie et des consommateurs se trouvent la Dodge Dart, le Nissan Pathfinder et la Volkswagen Beetle », ajoute ChatGPT, qui recommande encore une fois de faire inspecter la voiture par un mécanicien de confiance avant de l’acheter.

Notons en terminant que, dans ses réponses, ChatGPT insiste souvent sur l’importance pour les consommateurs de faire leurs propres recherches et de considérer leurs besoins précis en matière de véhicule : économie d’essence, sécurité, performance, fiabilité, prix, etc. Un autre sage conseil qu’il donne est de « consulter des experts automobiles réputés et de lire des évaluations d’autres propriétaires afin d’avoir une meilleure idée du modèle qui vous convient le mieux ».

Sur ce, prenez le temps de vous référer à la section Meilleurs achats du Guide de l’auto pour vous guider dans votre magasinage.

