Est-ce la nouvelle Toyota Camry qui se pointe à l’horizon?

Toyota semble bien avoir pris goût à publier des images partielles ou sombres dans les semaines qui précèdent le dévoilement de ses nouveaux modèles, question d’attiser le suspense. On l’a vu au cours des derniers jours avec deux concepts qui seront présentés à Tokyo la semaine prochaine, dont la voiture sport FT-Se.

En voici une autre qui, encore une fois, s’accompagne de très peu de précisions. La compagnie évoque simplement « une nouvelle aube » et veut nous faire « deviner ce qui se profile à l'horizon ».

La mystérieuse image révèle une silhouette basse typique d’une voiture, donc on peut assurément oublier un quelconque véhicule utilitaire. D’un autre côté, elle n’a rien d’une sportive comme la GR Supra ou la GR 86, évidemment.

En continuant d’y aller par élimination, la signature des feux à DEL est différente de celle des Corolla, Prius et Crown. Ça laisse la Camry qui, on le sait, est mûre pour un renouvellement. Sa génération actuelle date de 2018 et ne change pas pour 2024.

Photo: Toyota

Une Toyota Camry entièrement redessinée et repensée est toutefois attendue comme modèle 2025 et, comme elle n’existe plus au Japon, il se pourrait fort bien qu’elle soit dévoilée le mois prochain au Salon de l’auto de Los Angeles (17 au 26 novembre).

Ce grand rassemblement californien est réputé pour mettre de l’emphase sur les technologies vertes et ne soyez pas surpris si la prochaine Camry devient exclusivement hybride, suivant l’exemple de quelques autres modèles Toyota dont la Sienna, le Venza et le Sequoia, sans parler desdites Crown et Prius.

Photo: Toyota

Il est écrit dans le ciel que le V6 de 3,5 litres ne sera pas de retour et son remplaçant risque d’être un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres avec ou sans électrification. L'option du rouage intégral avec certaines Camry sera sans doute conservée.

Comptez sur Toyota pour fournir d’autres indices dans les semaines à venir. De même, s’il s’agit d’un tout autre véhicule, Le Guide de l’auto s’assurera que vous soyez parmi les premiers à en être informés.

En vidéo : La Camry parmi les 10 voitures qui consomment le moins d'essence en 2023