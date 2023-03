Après 43 ans, c’est la fin pour la Toyota Camry… au Japon

La popularité écrasante des véhicules utilitaires, combinée à une pénurie persistante de pièces incluant les semi-conducteurs, a raison même de voitures que l’on croyait intouchables. Cette fois-ci, il est question de la Toyota Camry.

La production de la berline intermédiaire japonaise pour son marché domestique se terminera à la fin de la présente année, selon ce que rapporte le quotidien Nikkei Asia. Les concessionnaires ne prennent plus de nouvelles commandes ou presque en ce moment.

Environ 1,3 million de Camry ont été vendues au Japon depuis ses débuts là-bas en 1980. Ça semble beaucoup, mais à titre comparatif, sachez que Toyota en a écoulé plus de 13 millions uniquement aux États-Unis. En 2022, le Japon représentait moins de 1% des ventes mondiales de Camry.

Bien qu’elle disparaisse bientôt du pays du soleil levant, la berline intermédiaire continuera d’être produite pour les autres marchés de la planète où elle est plus populaire. C’est le cas en Amérique du Nord, mais pour combien de temps? Mentionnons que ses ventes canadiennes ont chuté de 14% l’an dernier.

Photo: Toyota

Est-ce que la prochaine génération saura lui redonner un élan? Possible. Malheureusement, comme on l’écrivait dans les dernières semaines, il semble que la Camry ne se renouvellera pas avant 2024 (en tant que modèle 2025).

On s’attend à ce qu’elle imite le Highlander en abandonnant son V6 de 3,5 litres au profit d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres en entrée de gamme devrait logiquement être de retour, tout comme la Camry hybride, mais avec un peu plus de puissance et d’économie d’essence.

Le design extérieur risque d’emprunter des éléments à la Crown et possiblement à la nouvelle Prius, tandis que l’habitacle gagnera enfin le nouveau système multimédia de Toyota, qu’on retrouve dans de plus en plus de modèles.

