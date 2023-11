La Toyota Camry 2025 : une nouvelle génération 100% hybride

Le marché de la berline intermédiaire est en chute libre au Canada. En 2022, il ne représentait qu’à peine 2,4% du marché automobile global, avec à peine plus de 35 000 ventes. De ce nombre, Toyota détenait néanmoins 40,6% de parts de marché, en combinant les ventes de la Prius, de la Mirai et de la Camry.

Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas pour Toyota du segment le plus en vogue, le constructeur nippon souhaite y maximiser sa présence, sachant de surcroît que plusieurs autres constructeurs abandonnent peu à peu le segment. C’est notamment le cas de Hyundai et Nissan, qui ont confirmé ne pas vouloir renouveler les Sonata et Altima, alors que Chevrolet et Subaru sont sur le point d’abandonner officiellement les Malibu et Legacy.

Ce segment demeure pourtant fort populaire aux États-Unis. Surtout pour Toyota, qui domine le marché depuis 21 ans avec une Camry qui trône au sommet des palmarès. Là-bas, il s’agit de la voiture la plus vendue, loin devant la compétition et loin devant les Civic, Elantra et Corolla, nettement plus populaires chez nous. En 2022, pas moins de 295 000 Camry trouvaient preneur aux États-Unis, ce qui signifie qu’un peu moins d’un Américain sur 1 000 la choisissait. Incroyable, n’est-ce pas?

Photo: Toyota

Vous aurez donc compris que le renouvellement de ce modèle est primordial pour le constructeur, qui l’assemble d’ailleurs aux États-Unis. Une berline qui se déclinera en une panoplie de versions, mais qui ne sera offerte chez nous qu’au nombre de quatre. Parce que Toyota Canada a réalisé que peu d’acheteurs jetaient leur dévolu sur la version LE de base, considérant aussi le fort intérêt des acheteurs pour le rouage intégral. Chez nous, la Camry 2025 se déclinera ainsi en version SE à roues motrices avant, ainsi qu’en trois versions avec rouage intégral. Les modèles SE, XSE et XLE, auxquels pourront s’ajouter quelques options.

Parmi les changements les plus radicaux de la Camry, il faut noter l’abandon définitif des moteurs à essence traditionnels. On dit donc adieu au moteur à quatre cylindres de 2,5 litres, mais aussi au seul V6 encore présent dans le segment, lequel prend place sous le capot de la version TRD. C’est donc une motorisation hybride avec un 4 cylindres de 2,5 litres qui sera utilisée en exclusivité.

Photo: Toyota

Un moteur passablement remanié, proposant une puissance maximale combinée de 225 chevaux sur la version à deux roues motrices, puis 232 chevaux avec le rouage intégral. D’ailleurs, soulignons que jusqu’en 2023 et 2024, la Camry dotée des quatre roues motrices ne fait appel qu’au moteur 4 cylindres sans hybridation. Cette berline intermédiaire verra donc sa puissance augmentée de 30 chevaux pour une consommation réduite d’au moins 25%, bien que les cotes n’aient pas encore été officialisées.

Exploitant la même plateforme TNGA-K utilisée sur le modèle actuel, la nouvelle Camry gagne quelques millimètres en longueur, bien qu’elle conserve le même empattement. Certaines pièces structurelles demeurent inchangées, allant jusqu’au pare-brise et la lunette arrière.

Photo: Toyota

Cela dit, la voiture arbore une robe plus moderne et passablement attrayante, surtout lorsqu’il est question des versions SE et XSE à saveur plus sportive. À noter qu’à l’inverse du marché américain où se trouvent certaines versions moins luxueuses, la Camry est désormais offerte chez nous de série avec des jantes de 18 pouces, la version XSE étant toutefois livrée avec jantes de 19 pouces.

Complètement repensé, l’habitacle modernisé accueille un nouvel écran numérique de 12,3 pouces, exception faite de la version SE qui conserve un écran de 8 pouces. La finition rehaussée et l’agencement plus dynamique des teintes confèrent à la Camry un aspect plus chaleureux et luxueux que par le passé. Naturellement, l’exercice de comparaison avec la nouvelle Accord devient fort intéressant, puisqu’on dénote ici une plus belle attention aux détails.

Photo: Toyota

Toyota Canada estime qu’environ 50% des ventes de Camry seront faites avec des modèles à rouage intégral, un avantage considérable sur la Honda Accord qui n’en dispose pas. La Camry sera ainsi la seule berline intermédiaire proposant à la fois la technologie hybride et le rouage intégral, un net avantage face aux Hyundai Sonata, Kia K5, Nissan Altima et Subaru Legacy, qui proposent les quatre roues motrices, mais uniquement avec une motorisation à essence.

La Camry 2025 sera commercialisée dès le printemps 2024. Les prix seront dévoilés ultérieurement, mais on estime son prix d’entrée à environ 37 000 $ avant les frais de transport et de préparation, en se basant sur le prix actuel d’une version SE hybride. Notez en terminant que le prix d’entrée d’une Honda Accord 2024 avec moteur à essence traditionnel est actuellement de 37 500 $ (excluant les frais de transport et de préparation).

