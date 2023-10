Photo: Kia

De retour pour une 58ième édition, Le Guide de l’auto 2024 demeure la référence québécoise dans l’automobile. Entre les couvertures illustrant le passé et l’avenir électrifié de la mythique Dodge Charger, le lecteur pourra consulter des dossiers spéciaux, incluant un retour sur les 60 ans de la Porsche 911. C’est sans parler des trois matchs comparatifs et de la populaire section « Meilleurs achats », établissant un top 3 dans 27 catégories différentes.

Comme le veut la tradition, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour analyser, noter et évaluer près de 350 véhicules, afin de vous guider dans votre processus d’achat. Du lot, certains se sont illustrés et ont obtenu 4,5 étoiles sur 5, la note décernée la plus élevée dans le livre. Voici donc les modèles qui se sont démarqués par leur manière de mêler des critères de sécurité, de consommation de carburant (ou d’énergie), de fiabilité prévue, d’appréciation générale et d’agrément de conduite.

Pour les essais routiers et les fiches techniques intégraux, vous pouvez vous procurer Le Guide de l’auto 2024 en librairie et dans tout bon magasin, ou commander votre exemplaire ici, sur QUB livre.