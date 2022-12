Véhicules de l’année du Guide de l’auto 2023 : voici les gagnants

Tout au long de la dernière année, l’équipe du Guide de l’auto a réalisé l’essai de centaines de véhicules afin de vous donner l’heure juste au sujet de chacun des modèles vendus au Canada.

Parmi tous ces essais, certains nouveaux modèles ont particulièrement retenu l’attention de nos experts. Et comme le veut la tradition, Le Guide de l’auto dévoile aujourd’hui ses lauréats des véhicules de l’année. Pour une toute première fois, les trois gagnants de l’année-modèle 2023 ont un point bien spécial en commun : ils sont tous animés par une motorisation 100% électrique!

Voici donc les modèles 2023 récipiendaires des titres de nouvelle voiture de l’année, nouveau véhicule utilitaire de l’année et nouveau camion de l’année selon Le Guide de l’auto.

Nouvelle voiture de l’année : Hyundai IONIQ 6

La Hyundai IONIQ 6 est attendue sur nos routes au printemps 2023, mais Le Guide de l’auto a déjà eu l’occasion d’en faire l’essai lors d’un périple en Corée cet automne. Nous y avons découvert un véhicule électrique drôlement compétent qui nous a épatés par son design, mais aussi par ses qualités routières et son autonomie électrique frôlant les 500 kilomètres.

Les autres finalistes au titre de nouvelle voiture de l’année étaient les Toyota GR Corolla et Toyota Prius. La Hyundai IONIQ 6 succède à la Volkswagen Golf GTI/R qui avait remporté les honneurs l’an dernier.

Revoyez notre essai vidéo de la Hyundai IONIQ 6 :

Nouveau véhicule utilitaire de l’année : Genesis GV60

Les nouveautés étaient nombreuses encore une fois cette année dans le créneau des véhicules utilitaires, et c’est le Genesis GV60 qui a majoritairement charmé nos essayeurs. Partageant la majorité de ses composantes techniques avec les Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6, le GV60 de Genesis propose une formule similaire à ses cousins tout en intégrant une bonne dose de luxe et de technologies. On peut notamment déverrouiller et démarrer le véhicule par reconnaissance faciale, ce qui permet d’en faire l’utilisation sans jamais devoir utiliser une clé.

Les autres finalistes au titre de nouveau véhicule utilitaire de l’année étaient les Cadillac Lyriq et Mazda CX-50. Le Genesis GV60 succède au Genesis GV70 qui avait remporté les honneurs l’an dernier.

Revoyez notre essai vidéo du Genesis GV60 :

Nouveau camion de l’année : Ford F-150 Lightning

Dans cette catégorie, le Ford F-150 Lightning a remporté les honneurs à l’unanimité parmi nos experts. Première camionnette pleine grandeur électrique à débarquer sur nos routes, le Lightning représente une véritable révolution dans son créneau. Tous nos essayeurs ont vanté sa sérieuse qualité de fabrication, son autonomie électrique généreuse et son épatante intégration technologique.

Les autres finalistes au titre de nouveau camion de l’année étaient les Chevrolet Colorado/GMC Canyon et Ford F-150 Raptor R. Le Ford F-150 Lightning succède au Ford Maverick qui avait remporté les honneurs l’an dernier.

Revoyez notre essai vidéo du Ford F-150 Lightning :