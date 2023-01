Deux nouveaux modèles électriques pour Hyundai

Des Hyundai IONIQ 5 sans conducteur à l’assaut des rues américaines

Hyundai profite de l’attention médiatique générée cette semaine par le CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas pour donner plus de détails et montrer de quoi sont capables ses véhicules autonomes sans conducteur. Développés par Motional, une co-entreprise formée par le constructeur automobile coréen et la firme de solutions de …