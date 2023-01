Salon de l’auto de Montréal : cinq attractions à ne pas manquer

Après deux ans d’absence, le Salon de l’auto de Montréal est de retour au Palais des congrès. Bien que de nombreux manufacturiers brillent par leur absence, les organisateurs ont su orchestrer un événement grandiose.

Voici cinq attractions à ne pas rater au Salon de l’auto de Montréal 2023.

Les véhicules électriques sont à l’honneur

Les véhicules électriques ont la cote, ce n’est pas une surprise. Alors que Ford et Stellantis ont boudé le salon de notre métropole, General Motors a profité de l’occasion pour en mettre plein la vue notamment avec ses nouveaux véhicules électriques présents sur place : GMC Hummer EV, Chevrolet Equinox EV, Silverado EV et Cadillac Lyriq.

Les visiteurs pourront également voir de près des véhicules électriques fort attendus comme les Hyundai Ioniq 6, Nissan Ariya et Lexus RZ.

Des véhicules qui font rêver

Le Salon de l’auto, c’est également l’endroit pour rêver. Cette année, les organisateurs ont pu rassembler les collections de Luc Poirier et d’Auto Etcetera. Notons la présence de Bugatti Chiron, Porsche 918 Spyder et de l’ensemble de supercars Ferrari que sont les 288 GTO, F40, F50, Enzo et LaFerrari.

Les amateurs de performance peuvent également se rincer l’œil au kiosque de Shelby.

Photo: Dominic Boucher

Un nouveau constructeur venu tout droit du Vietnam

À l’occasion de la présente édition, un nouveau constructeur tente de faire sa place. Tout droit venu du Vietnam, Vinfast ne propose rien de moins que quatre VUS électriques : les VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9.

Voilà une opportunité en or pour les visiteurs de découvrir cette gamme encore méconnue du grand public.

Photo: Dominic Boucher

Un aperçu de l’avenir

Ce type d’événement, c’est également l’opportunité d’entrevoir l’avenir. En effet, les constructeurs présentent des véhicules conceptuels qui sont, bien souvent, des études de style. C’est le cas notamment de Hyundai et du Seven, un VUS électrique. Du côté de chez Buick, on propose la Wildcat EV, un élégant coupé électrique à l’allure futuriste (voir photo principale).

Des véhicules électriques à essayer

Non seulement vous aurez la chance de voir de près une grande variété de véhicules neufs, mais vous aurez aussi la possibilité de mettre à l’essai des véhicules électriques grâce à CAA-Québec. En effet, l’organisme met à la disposition des visiteurs du salon une flotte de 11 modèles électriques qu’ils pourront conduire gratuitement. Voilà une excellente opportunité de vous familiariser avec un véhicule que vous avez dans votre mire ou encore de découvrir la mobilité électrique.

Bien entendu, Le Guide de l’auto sera également présent. Sur place, vous pourrez vous procurer la dernière édition de cet outil de référence en plus de poser vos questions aux membres de l’équipe de rédaction.

