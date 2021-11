Hyundai Seven Concept : un VUS électrique en approche chez Hyundai

C’est au Salon de l’auto de Los Angeles que Hyundai a choisi de dévoiler son nouveau véhicule concept appelé Seven.

Ce modèle présage l’arrivée prochaine d’un VUS de grande taille à motorisation électrique, qui sera appelé IONIQ 7 et qui viendra logiquement rejoindre la IONIQ 5 qui débarquera sur nos routes prochainement.

C’est donc une approche globale qui est retenue pour le développement de la filière électrique IONIQ de Hyundai qui entend offrir des véhicules électriques dans tous les créneaux du marché, notamment celui des VUS, où la croissance est presque exponentielle. Pas étonnant, puisque Hyundai a déjà annoncé ses intentions de commercialiser pas moins de 23 modèles à motorisation électrique d’ici à 2025.

Faisant flèche de tout bois, le concept Seven est élaboré sur la plateforme modulaire E-GMP, pour Electric Global Modular Platform, laquelle sous-tend les Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 et Genesis GV60 qui seront commercialisés prochainement. Cette architecture est dotée d’une batterie et d’un système électrique fonctionnant sous tension de 800 volts, autorisant ainsi des recharges très rapides lorsque le véhicule est branché à une borne capable de livrer un courant très élevé. Ainsi, lorsque le véhicule est branché à une borne de 350 kilowatts, la recharge de la batterie de 10% à 80% s’opère en environ 20 minutes. Hyundai a comme objectif d’assurer une autonomie supérieure à 480 kilomètres.

Photo: Hyundai

Un look divergent

Avec son capot très bas, sa ligne de toit allongée, son empattement long et ses portières antagonistes, le concept Seven présente un look qui est divergent de celui des VUS conventionnels.

Les blocs optiques adoptent le look pixellisé similaire à ceux de la IONIQ 5, ce qui permet de créer un effet lumineux distinctif qualifié de cérémonie d’accueil lors du déverrouillage. On remarque aussi un élément innovant, soit la présence de volets actifs intégrés aux roues, lesquels peuvent se déployer ou se rétracter en fonction d’assurer le refroidissement des freins ou de réduire le coefficient de traînée.

Photo: Hyundai

Un salon sur roues

L’empattement du concept Seven est long de 3,2 mètres, ce qui signifie que les roues sont repoussées aux quatre coins du véhicule. Comme son plancher est plat, cela a permis aux designers de revoir complètement l’aménagement de cet habitacle à trois rangées de sièges qui ressemble presque à un véritable salon sur roues.

L’aménagement de l’habitacle du concept Seven est modulable et peut prendre plusieurs formes, les sièges pouvant pivoter de façon à créer un espace de type lounge en faisant face à la banquette incurvée. Évidemment, le concept Seven est doté de la conduite autonome, les contrôles remplaçant le volant se rétractant dans la planche de bord lorsque le véhicule prend en charge ses mouvements.

Le Hyundai Concept Seven est aussi doté d’une console reprenant la forme d’un ilôt, et d’un écran panoramique de type OLED permettant d’afficher du contenu souhaité par les occupants ou encore de créer divers types d’ambiance à bord. De plus, ce véhicule concept de Hyundai est doté d’un mini-réfrigérateur pour boissons ainsi que de compartiments de rangement pour chaussures permettant de les rafraîchir.

Photo: Hyundai

Le premier véhicule Post-Covid?

L’habitacle de ce nouveau concept de Hyundai est réalisé avec des matériaux écologiques et anti-microbiens, comme le cuivre, alors que les surfaces sont dotées de fonctions antibactériennes de façon à réduire, voire éliminer, la prolifération de bactéries et de virus.

De plus, ce véhicule est doté d’un système de ventilation à deux axes, un premier flot d’air circulant verticalement depuis les prises localisées sur la galerie de toit pour descendre dans l’habitacle et être extrait par les sorties d’air localisées derrière les roues arrière, alors qu’un second flot d’air horizontal circule depuis les buses étroites intégrées à la planche de bord jusqu’aux mêmes extracteurs. Un processus de stérilisation avec lumière de type UVC s’enclenche automatiquement lorsque les passagers quittent le véhicule afin d’éliminer bactéries et virus de l’habitacle et le concept Seven est également doté de compartiments de rangements où les articles personnels sont stérilisés.

Le Hyundai Seven demeure un concept et on ignore encore pour l’instant quelles fonctionnalités se retrouveront dans le véhicule de série IONIQ 7 qui est ici présagé.

