Des Hyundai IONIQ 5 sans conducteur à l’assaut des rues américaines

Hyundai profite de l’attention médiatique générée cette semaine par le CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas pour donner plus de détails et montrer de quoi sont capables ses véhicules autonomes sans conducteur.

Développés par Motional, une co-entreprise formée par le constructeur automobile coréen et la firme de solutions de mobilité Aptiv (anciennement Delphi), ces « robotaxis » – comme plusieurs les appellent – sont basés sur le multisegment électrique IONIQ 5. Ils terminent actuellement leurs essais dans les rues de la capitale mondiale du péché et entreront en service, si tout se passe bien, vers la fin de l’année.

Pourquoi avoir choisi Las Vegas pour commencer? Pour les quelque 42 millions de touristes (avant la pandémie) qui débarquent en ville chaque année et passent leur temps entre l’hôtel et les nombreuses attractions, se promener en taxi est une solution beaucoup plus intéressante que conduire son propre véhicule ou en louer un, étant donné la circulation lourde, les difficultés de stationnement et les différents obstacles qui peuvent survenir en chemin, par exemple des piétons ou des amuseurs publics qui empiètent soudainement sur la voie.

C’est également un bon défi pour un taxi sans conducteur, mais ceux de Hyundai sont équipés de plus de 30 capteurs et caméras ainsi que d’ordinateurs et de logiciels spéciaux pour traiter une quantité astronomique de données à la vitesse grand V.

Comme vous pouvez le voir sur les images et dans la vidéo ci-dessus, ces dispositifs sont principalement installés dans un grand boîtier monté sur le toit. On en retrouve aussi aux deux extrémités et sur les flancs, près des rétroviseurs. Ils donnent à l’IONIQ 5 une allure bien différente du modèle de série, évidemment, mais dans une ville où l’on voit souvent des véhicules qui sortent de l’ordinaire, comme des VUS transformés en limousines et des camions publicitaires de toutes sortes, personne ne s’en soucie.

En passant, vous aurez remarqué qu’il y a toujours un volant à bord. Hyundai explique qu’il est ici question d’un véhicule autonome de niveau 4 (sur une échelle de 5), c’est-à-dire qu’il conserve la possibilité qu’un vrai conducteur puisse intervenir en cas de problème.

Après la mise en service des robotaxis IONIQ 5 à Las Vegas en 2023, ce sera au tour de Los Angeles d’emboîter le pas, puis d’autres villes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, de Boston à Singapour – là où les lois et les conditions le permettent, il va sans dire.

