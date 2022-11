Cathy Gauthier et Silvi Tourigny s’affrontent en Hyundai IONIQ 5

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec Cathy Gauthier et Silvi Tourigny qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Hyundai IONIQ 5.

Très populaire auprès des consommateurs, l’IONIQ 5 a également reçu de nombreux prix et distinctions dans le monde automobile. Basé sur une nouvelle plateforme baptisée E-GMP, le véhicule peut accueillir une batterie de 58 ou de 77,4 kWh.

Photo: François Harmant

La version d’entrée de gamme propulse les roues arrière et elle peut parcourir 354 kilomètres. En optant pour la mouture à longue autonomie, l’autonomie grimpe à 488 kilomètres. Finalement, lorsque le véhicule est muni du rouage à quatre roues motrices, une pleine charge lui permet de rouler jusqu’à 414 kilomètres.

Enfin, l’IONIQ 5 est admissible à la subvention provinciale (7 000 $) et fédérale (5 000 $) pour un total de 12 000 $.

Les chroniques d’Antoine et de Bertrand

Au cours de cet épisode, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert parle de l’alignement et du système ADAS (Advanced Driver Assistant Systems) — une technologie de plus en plus présente actuellement dans l’industrie automobile.

Photo: François Harmant

De son côté, le pilote de course et instructeur Bertrand Godin poursuit en expliquant comment bien effectuer l’épreuve du « Grand S » — une série de virages où il faut essayer de définir une ligne droite.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.