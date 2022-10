Chantal Lacroix et Philippe Laprise s’affrontent en Volvo XC40 Recharge

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec Chantal Lacroix et Philippe Laprise qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11h30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Volvo XC40 Recharge.

Photo: François Harmant

Étant le premier VUS 100 % électrique du constructeur, le XC40 Recharge partage notamment sa plateforme avec les autres modèles du XC40.

Ses deux moteurs électriques lui confèrent une puissance combinée de 402 chevaux et un couple de 486 lb-pi. Grâce à cette immense cavalerie, le XC40 effectue l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,9 secondes!

En ce qui concerne autonomie, la batterie de 78 kWh permet de parcourir 359 kilomètres. Une borne de 50 kW recharge la pile en 68 minutes.

Photo: François Harmant

Sinon, le véhicule est commercialisé en trois niveaux de finition et huit couleurs distinctes. Le XC40 Recharge est admissible au rabais provincial et fédéral pour un total de 12 000 $ (pour la version Core seulement), et 7 000 $ pour les autres variantes).

Les chroniques d’Antoine et de Bertrand

Au cours de cet épisode, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert explique les différents traitements antirouille et donne ses recommandations.

De son côté, le pilote de course et instructeur Bertrand Godin poursuit en expliquant comment négocier le virage piégeur que nos invités devront effectuer.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.