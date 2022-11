André-Philippe Gagnon et Pierre Verville s’affrontent en Mitsubishi Eclipse Cross

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec André-Philippe Gagnon et Pierre Verville qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Mitsubishi Eclipse Cross.

Le VUS est débarqué sur notre marché en 2017 et il se situe entre le RVR et l’Outlander. Ayant reçu une mise à jour l’an dernier, le devant vient s’harmoniser esthétiquement avec le reste de la gamme Mitsubishi et l’arrière comprend désormais une seule lunette en une seule partie au lieu de deux.

Photo: François Harmant

Le coffre possède un volume de 663 litres et la consommation s’élève à 9,3 L/100 km, selon Ressources naturelles Canada. Mais l’argument clé du constructeur demeure ses garanties alléchantes : 5 ans /100 000 km pour la protection de base et 10 ans/160 000 km pour la garantie du groupe motopropulseur.

Les chroniques d’Antoine et de Bertrand

Au cours de cet épisode, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert parle des catalyseurs et pourquoi ils sont autant volés.

Photo: François Harmant

De son côté, le pilote de course et instructeur Bertrand Godin poursuit en expliquant l’une des épreuves que nos invités doivent effectuer : le zigzag serré.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.