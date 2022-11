Jean-Marc Généreux et Janie Richard s’affrontent en Hyundai Santa Fe PHEV

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec Jean-Marc Généreux et Janie Richard qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Hyundai Santa Fe PHEV.

Le Santa Fe a été introduit en 2001 et il s’agit du premier VUS de la marque coréenne. La version hybride rechargeable — que nos invités testeront — partage des technologies avec d’autres produits comme le Tucson et les Kia Sportage et Sorento.

Photo: François Harmant

Doté d’un quatre cylindres 1,6 litre turbocompressé et d’un moteur électrique, la puissance combinée s’élève à 261 chevaux. La batterie de 13,8 kWh lui confère une autonomie 100% électrique de 50 kilomètres (en conditions idéales).

Enfin, la garantie de base et du groupe motopropulseur sont tous deux de 5 ans/100 000 km, et le Santa Fe PHEV est admissible à un rabais totalisant 9 000 $.

Les chroniques d’Antoine et de Bertrand

Au cours de cet épisode, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert parle des véhicules à hydrogène. Il fait mention des modèles commercialisés sur le marché canadien et précise les avantages et inconvénients de la technologie.

Photo: François Harmant

De son côté, le pilote de course et instructeur Bertrand Godin poursuit en expliquant les dangers associés à l’aquaplanage et les mesures à prendre pour rester en contrôle en tout temps.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.