Guillaume Pineault et Nicolas Ouellet s’affrontent en Jeep Wrangler 4xe

Est-ce que les moteurs 2,7 litres de General Motors et de Ford proviennent du même fabricant? Si ma mémoire est bonne, on retrouvait à l’époque les mêmes moteurs dans les camionnettes Ford et Mazda. ----------------- Bonjour Gilles, D’abord, il faut savoir que chez Ford, le moteur de 2,7 litres est …