Jeep Wrangler 4xe 2021 : à la conquête des grands espaces en mode électrique

Le Jeep Wrangler 4xe 2021 à motorisation hybride rechargeable fait présentement son entrée sur le marché canadien, devenant à la fois la plus récente variante du Wrangler et le premier Jeep hybride commercialisé chez nous.

Côté look, la mouture 4xe du Wrangler Rubicon se caractérise par son port de recharge côté conducteur et par des touches bleues sur la carrosserie ainsi que sur les crochets intégrés aux pare-chocs. C’est le même scénario dans l’habitacle, avec des coutures bleues sur les sièges, les leviers de vitesse et le tableau de bord.

C’est au volant d’un Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4xe que nous avons pris contact avec la motorisation hybride rechargeable de Jeep, laquelle est composée d’un moteur à 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres et de deux moteurs électriques, le premier étant relié au moteur thermique alors que le second est logé dans la boîte de vitesses et remplace le convertisseur de couple. Ils sont tous les deux alimentés par une batterie lithium-ion d’une capacité de 17 kWh qui est logée sous les coussins des places arrière.

Le choix de la source d’énergie

Ce qui est intéressant avec le Wrangler 4xe, c’est que le conducteur peut décider de rouler en mode essence ou en mode électrique en appuyant sur l’une des touches localisées à la gauche du volant.

Comme son nom l’indique, le mode hybride sollicite à la fois le moteur thermique et les moteurs électriques en priorisant l’énergie contenue dans la batterie. Le mode électrique fait avancer le véhicule sur la puissance des électrons jusqu’à ce que la batterie soit vide, et le mode E-save permet de conserver l’énergie de la batterie pour une utilisation ultérieure en faisant avancer le Wrangler avec le moteur à essence.

La puissance totale de la motorisation hybride est de 375 chevaux et le couple est chiffré à 470 livres-pied. C’est la valeur de couple la plus élevée pour un Wrangler, puisqu’elle est égale à celle du V8 de 6,4 litres logé dans le Rubicon 392.

Le 0-100 km/h se fait en un peu plus de six secondes. L’autonomie en mode électrique est chiffrée par Jeep à 40 kilomètres, ce qui est nettement moins que des rivaux comme le Toyota RAV4 Prime. Toutefois, le Wrangler Unlimited Rubicon 4xe se démarque par ses aptitudes supérieures en conduite hors route.

Photo: Gabriel Gelinas

Le roi de la montagne

Sur le plan technique, la version 4xe est rigoureusement identique au Rubicon à moteur conventionnel pour ce qui est des liaisons au sol et du rouage à quatre roues motrices.

On a donc affaire ici au système Rock-Trac, lequel est le plus performant en conduite hors route età des différentiels verrouillables à l’avant comme à l’arrière. On peut découpler la barre antiroulis avant à la pression d’un bouton pour profiter d’un débattement accru de la suspension avant, et on dispose également de pneus BF/Goodrich TA KO2.

Photo: Gabriel Gelinas

Bref, on retrouve ici les mêmes éléments que sur un Rubicon à moteur traditionnel. Comme le Rubicon a été conçu pour des terrains de jeux très accidentés et difficiles à parcourir, et comme le 4xe est identique pour ce qui est du rouage, des suspensions, et des pneus, ce genre de conduite extrême ne posera aucun problème dans le cas de la motorisation hybride rechargeable. C’est aussi un véritable plaisir de circuler en pleine nature sur la seule puissance des électrons dans un silence presque complet, ce qui ajoute à la communion avec les grands espaces.

Conduite à une seule pédale

Que ce soit en conduite hors route ou sur des routes balisées, le Wrangler Rubicon 4xe permet la conduite à une seule pédale si le conducteur appuie sur la touche Max Regen localisée sur la console centrale.

Concernant la consommation de carburant, la cote officielle est de 4,7 L/100 km, ce qui est très optimiste. En fait, la consommation réelle variera grandement selon l’assiduité de la recharge et le kilométrage parcouru.

Autrement dit, si l’on recharge à chaque occasion et que l’on fait peu de kilométrage, il est possible de tendre vers une consommation aussi faible, voire même plus basse. Cependant, une fois que l’énergie de la batterie est épuisée et que l’on roule exclusivement avec le moteur thermique, la moyenne observée a été de 11,2 L/100 km, ce qui s’explique par le fait que le véhicule pèse plus de 2 200 kilos… et qu’il est loin d’être aérodynamique!

Photo: Gabriel Gelinas

Subvention de 8 000 $ au Québec

Le prix de base du Jeep Wrangler Rubicon 4xe est de 59 995 $, et celui du véhicule essayé était de 74 340 $ après l’ajout d’équipements optionnels.

Toutefois, une subvention de 8 000 $ s’applique au Québec, ce qui fait qu’au final la variante 4xe du Wrangler Rubicon coûte à peu près la même chose que celle à moteur V6 traditionnel. Voilà qui permet de partir à la découverte des grands espaces avec bonne conscience.