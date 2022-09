Jeep : deux modèles hybrides rechargeables en hommage au passé

Dans le cadre du Salon de l’auto de Detroit 2022 qui s’ouvre aujourd’hui, Jeep a dévoilé deux nouveaux modèles hybrides rechargeables en hommage au passé.

Rappelez-vous, en 1992, le Grand Cherokee original avait fait des débuts fracassants en passant à travers la vitre du Cobo Hall. Trois décennies et quelque sept millions d’exemplaires vendus plus tard, la marque propose un Grand Cherokee 4xe édition 30e anniversaire.

Sur le plan technique, on retrouve le même système hybride qui génère 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied, permettant de remorquer un maximum de 6 000 livres et offrant jusqu’à 42 kilomètres d’autonomie en mode tout électrique.

Photo: Germain Goyer

Le design extérieur est cependant rehaussé avec une allure assombrie comprenant un pare-chocs avant modifié, des crochets de remorquage bleus, deux embouts d’échappement, de nouvelles roues de 20 pouces au fini noir et un emblème d’édition spéciale. Le pare-chocs arrière, les moulures inférieures, les revêtements de bas de caisse et les élargisseurs d’ailes sont de la couleur de la carrosserie.

À l’intérieur, Jeep a doté cette édition spéciale du Grand Cherokee 4xe de sièges en cuir Capri noir (ventilés à l’avant), d’un plateau de recharge sans fil, d’un toit ouvrant à deux panneaux, d’un système audio Alpine à neuf haut-parleurs et du système Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces.

Les détails sur le prix et la mise en vente du Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 édition 30e anniversaire seront annoncés au cours de l’automne. Les livraisons vont débuter tôt en 2023.

Photo: Germain Goyer

Le Willys s’électrifie

Les amateurs de Jeep Wrangler qui veulent combiner performances hors route et électrification avec une touche classique pourront désormais se tourner vers le nouveau Wrangler Willys 4xe 2023, lui aussi en vedette à Detroit.

Le modèle se base donc sur le Wrangler 4xe et dispose de 375 chevaux avec un couple de 470 livres-pied, d’une batterie de 17 kWh fournissant environ 35 kilomètres d’autonomie, d’un système à quatre roues motrices Selec-Trac avec de gros essieux Dana 44 ainsi que de pneus tout-terrain adaptés à la boue (sur des roues noires de 17 pouces).

Photo: Germain Goyer

Comme il se doit, des décalques Willys sont apposés sur le capot et accentués de bleu. Un autre indiquant « Electric 4-Wheel Drive » orne le hayon. Les crochets de remorquage ainsi que les écussons Jeep et Trail Rated sont aussi accentués de bleu. Soulignons d’autre part la calandre noire, les phares et antibrouillards à DEL de série, les tapis de plancher toute saison et la chaîne audio Alpine à neuf haut-parleurs.

Dans le cas du Jeep Wrangler Willys 4xe 2023, les commandes débuteront ce mois-ci et les premiers exemplaires seront livrés avant la fin de l’année. Le prix reste à confirmer.

En vidéo : Premier contact avec le Jeep Grand Cherokee 4xe