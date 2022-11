Enfin une remorque capable de suivre un Jeep Wrangler partout!

Le Salon SEMA qui s’est tenu la semaine dernière à Las Vegas n’était pas juste une affaire de véhicules modifiés et de concepts extravagants. Comme à chaque année, les compagnies de pièces et d’accessoires étaient bien représentées également et, parmi celles qui ont retenu l’attention, on veut vous parler d’ADDAX Overland.

Le Jeep Wrangler, comme vous le savez, est un VUS capable d’affronter les terrains les plus difficiles, mais il n’est pas le plus spacieux quand vient le temps de transporter de l’équipement, encore moins pour une expédition de plusieurs jours. Il y a maintenant une nouvelle solution.

S’inspirant des remorques de surveillance quasi indestructibles de l’armée américaine, l’entreprise basée en Utah a en effet conçu une remorque aux capacités hors route exceptionnelles, digne de suivre un Wrangler n’importe où ou presque (avec un slogan tel « Construite sur Terre, fabriquée en Enfer », ça promet!).

Celle-ci mesure 5 pieds de long par 6 pieds de large (hors tout) et repose sur une suspension à poutre de torsion indépendante. Les roues qui lui sont greffées se chaussent de pneus tout-terrain surdimensionnés et la garde au sol s’élève à pas moins de 17 pouces. L’attelage articulé facilite bien des manœuvres, par surcroît.

Ensuite, le châssis de la remorque est fait d’acier de calibre militaire d’une épaisseur de 3/16 de pouce et les panneaux en acier de calibre 14 sont pliés plutôt que soudés afin de garantir une meilleure résistance. Le poids total demeure raisonnable, soit 850 livres, et le volume intérieur est de 991 litres. Quant à la capacité de charge utile, elle atteint 1 200 livres – aucun problème pour le Wrangler, qui peut normalement tirer 3 500 livres.

Photo: Stellantis

Finalement, quand vient le temps de s’arrêter et d’établir un camp, quatre stabilisateurs fournissent un appui solide dans les coins et le support sur mesure qui vient dessus permet entre autres d’installer une tente.

Tel que mentionné plus tôt, la remorque d’ADDAX Overland pour le Jeep Wrangler est relativement compacte. Ajoutez à cela le timon repliable et elle se range quand même facilement dans un garage une fois de retour à la maison.

Les réservations sont déjà commencées. En fait, les clients intéressés doivent inscrire leur nom sur une liste d’attente. Les premières livraisons se feront tôt en 2023. Pour ce qui est du prix, il débute à 17 995 $ américains, ce qui n’est pas vraiment pas à la portée de tous. La disponibilité pour le marché canadien reste à préciser.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Jeep Wrangler Rubicon 392 2022