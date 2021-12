En studio : acheter un Jeep Wrangler 4xe, une bonne affaire?

Pierre, un lecteur du Guide de l’auto, pense s’acheter un Jeep Wrangler 4xe Sahara. Il a constaté que la première année semble avoir été hasardeuse du côté de la fiabilité.

Est-ce que les problèmes vont être réglés pour 2022?

Le Jeep Wrangler 4xe équipe la technologie hybride rechargeable, empruntée de la Chrysler Pacifica. Elle lui octroie une autonomie purement électrique de 35 kilomètres grâce à la batterie de 17 kWh, selon Ressources naturelles Canada.

Photo: Jeep

Sous le capot du Wrangler, nous retrouvons un moteur quatre cylindres turbo de 2 litres ainsi que deux moteurs électriques. Le tout est jumelé au rouage 4x4 et à une transmission à huit rapports. La puissance et le couple combiné s’élèvent à 375 chevaux et 470 lb-pi respectivement.

L’utilitaire peut remorquer 3 500 lb et grâce à sa technologie, il a accès à 8 000 $ de rabais gouvernementaux.

Face à cette question, le chroniqueur Antoine Joubert donne une réponse toute simple. Visionnez la capsule En studio ci-dessus pour la connaître.