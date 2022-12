Rappel : le moteur du Jeep Wrangler 4xe pourrait s’arrêter sans raison

Un nouveau problème plutôt curieux se manifeste avec le Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable : un bogue de logiciel peut entraîner une perte de puissance subite et sans avertissement.

Jeep confirme que les modèles affectés sont ceux des années 2021 à 2023 produits entre le 2 septembre 2020 et le 17 août 2022. Aux États-Unis, tout près de 63 000 exemplaires doivent être rappelés.

Le nombre visé de ce côté-ci de la frontière s’élève à 7 254, soit la majorité des Wrangler 4xe commercialisés au Canada jusqu’à maintenant.

Jeep a commencé à recevoir des signalements de moteur qui cesse de fonctionner en septembre 2021 et a ouvert une enquête quelques semaines plus tard. Le site Carscoops rapporte que le problème en question aurait causé deux accidents et blessé une personne jusqu’à maintenant, en plus de générer 196 réclamations sous garantie.

La compagnie a découvert que des erreurs de communication provoquent un mauvais diagnostic dans l’ordinateur du véhicule, forçant l’arrêt accidentel du moteur et entraînant une coupure de puissance.

Photo: Jeep

Les Wrangler 4xe rappelés devront être apportés chez un concessionnaire Jeep pour mettre à jour les logiciels de commande du moteur, de la transmission et du contrôleur du système hybride. Ceux produits depuis le 18 août dernier ont déjà cette mise à jour.

Plus tôt cet automne, Jeep a émis un autre rappel touchant 1 885 Wrangler 4xe au Canada en raison du fusible de 200 A de la batterie haute tension qui pourrait surchauffer et causer lui aussi une perte de puissance. Suivant une inspection, les concessionnaires remplaceront le fusible ou la batterie haute tension au besoin.

Pour le moment, il ne semble pas que d’autres modèles Jeep équipés du système hybride rechargeable, comme le Grand Cherokee 4xe, soit affectés par l’un ou l’autre de ces problèmes.

