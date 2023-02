Jeep Wrangler 4xe et 392 2023 : 20e anniversaire de Rubicon

L’année 2023 marque le 20e anniversaire du Wrangler Rubicon. Pour l’occasion, Jeep commercialisera deux éditions commémoratives des déclinaisons les plus à l’opposé de sa gamme: 4xe et 392.

Jeep a profité de l’effervescence du Salon de l’auto de Chicago pour y dévoiler ces deux éditions spéciales. Le Guide de l’auto était au McCormick Place pour assister à ce dévoilement.

On se rappellera que l’appellation Rubicon a été utilisée la première fois en 2003 pour identifier une version du Wrangler TJ.

Des décalques et un coffre à outils

Pour cette édition spéciale, Jeep n’a pas réinventé. Sur le plan mécanique, les Wrangler 4xe et 392 n’ont droit à aucun changement.

Photo: Jeep

Bien qu’on ne puisse réinventer une icône, Jeep affirme avoir légèrement revampé la célèbre calandre à sept fentes.

Comme on peut le voir sur les photos, ils sont décorés de décalques célébrant le 20e anniversaire. Ils sont bleutés dans le cas de la version 4xe et dorés dans le cas de la version 392. On note également la présence d’une plaque sur le hayon et d’un médaillon sur le levier de vitesse.

Ces Wrangler 4xe et 392 profitent d’un rehaussement des suspensions de 1,27 centimètre. Ils sont notamment équipés de jantes avec verrou de talon de 17 pouces, du pare-brise Gorilla et de pare-chocs en acier. Le 4xe est chaussé de pneus BFGoodrich KO2 de 33 pouces. Le diamètre passe à 35 pouces avec la version 392.

Photo: Jeep

Tous les deux sont livrés avec un coffre à outils ne comprenant pas moins de 83 morceaux.

Il est prévu que les Jeep Wrangler Rubicon 20e anniversaire arrivent en concession dès le deuxième trimestre de la présente année. L'ensemble 20e anniversaire coûte 10 995 $ dans le cas du Wrangler 4xe et 12 995 $ pour le Wrangler 392.

