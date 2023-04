Jeep Wrangler 2024 : nouveau look, nouvel écran et encore plus habile en conduite hors-route

C’est au Salon de l’auto de New York que Jeep présente son Wrangler redessiné et amélioré pour 2024. Au premier coup d’œil, on remarque la nouvelle calandre conçue pour le Jeep Wrangler 20e anniversaire de 2023, mais les changements apportés aux modèles 2024 ne se limitent pas qu’à cela.

En effet, les nouveautés sur les Wrangler 2024 s’observent sur les jantes, l’écran de télématique de 12,3 pouces avec fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sans fil, les coussins gonflables latéraux aux places avant et arrière, ainsi que sur l’essieu arrière flottant Dana 44 Full-Float sur les variantes Rubicon.

Cet axe permet de chausser ces véhicules de pneus de 35 pouces offerts par Jeep ou encore de pneus de 40 pouces disponibles dans le commerce, afin de bonifier la conduite hors route ainsi que le remorquage, cette capacité ayant été portée à 5 000 livres. Un treuil Warn d'une capacité de 8 000 livres est optionnel sur les variantes Rubicon.

Photo: Stellantis

« Le Jeep Wrangler est l’archétype du véhicule d’aventure, et c’est celui qui symbolise l’esprit et l’âme de la marque Jeep », déclare Christian Meunier, président et chef de la direction de Jeep. « Depuis son lancement, nous avons vendu presque cinq millions de Wrangler à travers le monde, en le dotant de nouvelles aptitudes en conduite horsroute à chaque génération du modèle. Aujourd’hui, nous relevons la barre en créant le Wrangler le plus efficace en conduite hors route, et en le dotant de nouvelles technologies de connectivité, de sécurité et de confort. De plus, nous offrons le choix de quatre motorisations, dont notre Wrangler 4xe électrifié, lequel est le véhicule hybride rechargeable le plus vendu aux États-Unis. »

Plusieurs variantes au programme

Le Wrangler 2024 se déclinera en versions Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon et Rubicon 392. Quatre moteurs peuvent animer le Wrangler 2024. On retrouve le 4 cylindres turbocompressé de 2 litres développant 270 chevaux et 295 lb-pi de couple, mais aussi la motorisation hybride rechargeable du 4xe composée du 4 cylindres turbo secondé par un moteur électrique générant 375 chevaux et 470 lb-pi. Il y a aussi le V6 Pentastar de 3,6 litres libérant 285 chevaux et 260 lb-pi, puis le V8 de 6,4 litres déployant 470 chevaux et 470 lb-pi.

Les Wranglers 4xe et Rubicon 392 sont exclusivement équipés de la boîte automatique à 8 rapports, mais les modèles animés par les moteurs 4 cylindres et V6 peuvent aussi recevoir une transmission manuelle à 6 vitesses.

Dana 44

L’essieu arrière flottant Dana 44 HD Full-Float, monté à l’arrière du Wrangler Rubicon, permet la monte de pneus de 35 pouces de série en séparant le moyeu de la roue du demi-arbre de transmission. Cet agencement plus robuste achemine plus efficacement le couple à la roue, ce qui permet de porter la capacité de remorquage à 5 000 livres sur les Rubicon animés par les moteurs 4 cylindres turbo et V6.

Par ailleurs, le Jeep Wrangler 4xe possède le Power Box comprenant quatre prises de 120 volts avec 30 ampères : la batterie du véhicule peut donc alimenter des accessoires et appareils électriques.

Nouvel écran de 12,3 pouces

Le Wrangler 2024 est muni d’un nouvel écran de 12,3 pouces avec système de télématique Uconnect de cinquième génération, lequel est cinq fois plus rapide que le système précédent. En plus de permettre la connectivité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la connectivité simultanée de deux appareils Bluetooth, ce système de multimédia peut être mis à jour par le biais d’Internet.

La gamme complète des véhicules Jeep sera électrifiée d’ici la fin de 2025, et l’objectif est que la moitié des Jeep vendus aux États-Unis soient électriques d’ici 2030.

