Jeep Wrangler et Gladiator : un problème d’embrayage force un rappel

Une minorité de Jeep Wrangler et Gladiator sont équipés de la boîte manuelle à six rapports, mais plus de 77 000 d’entre eux font maintenant l’objet d’un rappel en Amérique du Nord, incluant tout près de 7 500 au Canada, en raison d’un problème d’embrayage.

Les modèles concernés sont plus précisément les Wrangler 2018 à 2023 et Gladiator 2020 à 2023 qui embarquent le V6 Pentastar de 3,6 litres.

Sur certains véhicules et dans certaines circonstances, le plateau de pression d'embrayage pourrait surchauffer en raison de la friction et se briser, voire fissurer le boîtier de la transmission. Par ailleurs, il est possible que des débris tombent sur la route et provoquent un accident impliquant d’autres véhicules.

Le constructeur rapporte un cas où un incendie s’est déclenché et aurait blessé l’un des occupants. Au moins une trentaine de réclamations sous garantie ont aussi été faites en lien avec ce défaut.

Les propriétaires seront avisés par la poste à compter de la mi-avril. Toutefois, le remède au problème n’est pas encore prêt.

Un rappel similaire a déjà été émis en 2021, mais les véhicules réparés à ce moment devront à nouveau subir une réparation.

