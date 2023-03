Que pensez-vous de l’achat d’un Jeep Gladiator 2021?

Des voitures décapotables à cinq places, ça existe encore?

Nous aimerions connaître les modèles décapotables à cinq places. Nous n'avons pas de budget en tête et préfèrerions acheter un véhicule usagé. ----------------------- Bonjour Marie-Lou, Les véhicules décapotables se font de plus en plus rares de nos jours, puisque la demande n’est pas présente. Et parmi les modèles offerts, on …