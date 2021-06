Des voitures décapotables à cinq places, ça existe encore?

Nous aimerions connaître les modèles décapotables à cinq places. Nous n'avons pas de budget en tête et préfèrerions acheter un véhicule usagé.

-----------------------

Bonjour Marie-Lou,

Les véhicules décapotables se font de plus en plus rares de nos jours, puisque la demande n’est pas présente. Et parmi les modèles offerts, on retrouve beaucoup de voitures sport qui ne peuvent accueillir que deux passagers.

Néanmoins, certains donnent la possibilité d’accueillir cinq personnes relativement confortablement. Les trois principaux qui nous viennent en tête sont le Jeep Wrangler (version à quatre portes), le Jeep Gladiator et le futur Ford Bronco (version à quatre portes) qui devrait arriver chez les concessionnaires cet été. Ceux-ci offrent certes l’avantage de retirer les panneaux de toit, mais aussi de carrément enlever les portières.

Naturellement, prévoyez les intempéries, puisqu’il faut replacer toutes les composantes manuellement et ça prend du temps!

Pour étendre votre recherche, nous nous permettons de faire mention de quelques véhicules à quatre places : Audi A3, Audi A5, BMW Série 2 ainsi que les séries 4, 6 et 8, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Lexus IS, Volkswagen Eos, MINI Cabriolet, Porsche 911, Volvo C70 ainsi que les Mercedes-Benz Classe C, Classe E et Classe S.

Prenez en note que notre palmarès concerne essentiellement des modèles datant des cinq dernières années, à quelques exceptions près.

Bonne route et bon magasinage!