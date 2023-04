Jeep Wrangler 2024 : cinq choses à savoir

Dans le cadre du Salon de l’auto international de New York, Jeep a dévoilé le nouveau Wrangler 2024. Le populaire utilitaire a reçu des retouches esthétiques et il comprend plus de technologies et d’équipements, sans oublier que deux versions s’ajoutent à la gamme.

Voici cinq choses à savoir à son sujet

Design typiquement Wrangler

Côté design, on reconnaît le Wrangler par ses formes rectangulaires. Pour 2024, sa grille iconique à sept ouvertures a été mise à jour et l’antenne sera dorénavant intégrée à même le pare-brise. Dix nouvelles jantes de 17 à 20 pouces figurent au menu, de même qu’une palette de dix couleurs de carrosserie.

Photo: Stellantis

À l’intérieur, la planche de bord maintient son aspect horizontal et dispose d’une surface avec des surpiqûres contrastantes. Elle incorporera un système multimédia Uconnect 5 doté d’un écran de 12,3 pouces.

Une gamme exhaustive

Jeep élargit la gamme du Wrangler 2024 avec l’ajout de deux déclinaisons.

D’abord le Rubicon X — disponible avec un moteur à essence ou en configuration 4xe —, basé sur le modèle Rubicon, mais possédant plus de gadgets et une capacité hors route accrue.

Il inclut la navigation, des sièges ajustables en douze positions, une chaîne hi-fi Alpine à neuf haut-parleurs et des sièges en cuir nappa. Une boîte de transfert à temps plein Rock-Trac, une caméra tout-terrain, un pare-chocs en acier ainsi qu’un toit rigide et des élargisseurs d’ailes couleur carrosserie participent à améliorer ses prestations hors route.

Photo: Stellantis

Ensuite, le Wrangler Sport S 4xe se veut une version plus abordable de l’hybride rechargeable. Il héberge un quatre cylindres 2,0 litres turbo jumelé à deux moteurs électriques. Le tout génère 375 chevaux et 470 lb-pi de couple. La batterie de 17 kWh permet une autonomie 100% électrique de 21 milles (34 km), selon Jeep.

À titre indicatif, la gamme du Wrangler 2024 se compose des moutures Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon et Rubicon 392. Les moteurs 2,0 litres turbo (270 chevaux/295 lb-pi), V6 3,6 Pentastar (285 chevaux/260 lb-pi) et le V8 6,4 litres (470 chevaux/470 lb-pi) sont toujours offerts.

Axé sur le hors route

Toujours bâti sur un châssis sur cadre (body-on-frame), le Wrangler 2024 sera doté de série de quatre plaques de protection qui recouvriront notamment le réservoir de carburant, la boîte de transfert et le carter d’huile de transmission. Une suspension à ressorts hélicoïdaux à cinq bras aux quatre coins du véhicule continue d’être utilisée.

Photo: Stellantis

Les modèles Rubicon ont un treuil Warn d’une capacité de 8 000 lb (installé en usine), un rapport de démultiplication jusqu’à 100:1 et un essieu arrière solide Dana 44 HD Full Float qui permet d’augmenter la taille des pneus et la capacité de remorquage à 5 000 livres.

De nouvelles technologies à bord

Avec le système d'infodivertissement, le Wrangler sera le premier Jeep à proposer des guides de sentiers d’aventure hors route intégrés avec l’introduction de Trails Offroad (disponibilité tardive). La fonctionnalité évalue les trajets que l’on veut emprunter et le niveau de difficulté. Elle permet aussi d’analyser divers points clés et obstacles rencontrés sur le chemin.

Photo: Stellantis

Par ailleurs, les occupants pourront créer jusqu’à cinq profils d’utilisateur ainsi que connecter deux appareils simultanément. D’autres technologies embarquent à bord : Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le modem Wi-Fi 4G LTE et le système de navigation TomTom.

Plus sécuritaire que jamais

Plus de 85 éléments de sécurité active et passive sont disponibles. Pour 2024, le Wrangler comprend des ceintures de sécurité extérieures à la deuxième rangée avec prétensionneurs et limiteurs de charge, ainsi que des améliorations structurelles pour les performances en cas d’impact latéral.

Photo: Stellantis

Il propose de série des rideaux gonflables latéraux aux première et deuxième rangées, un système précollision (Sport S et supérieur) et un régulateur de vitesse adaptatif (Sport S et plus).

Aux États-Unis, les carnets de réservation sont ouverts et les Wrangler 2024 arriveront en concessions plus tard en 2023. D’autres détails sont à venir pour le marché canadien.

