Jeep Wrangler High Tide 2022 : exclusivité américaine

C’est lors d’un périple au pays de l’Oncle Sam que Jeep m’a confié une version High Tide du Wrangler 2022. Un modèle qui me semblait à première vue plutôt banal, mais que j’ai pu conduire en diverses situations pour réaliser que celui-ci aurait potentiellement pu connaître du succès chez nous.

C’est qu’en fait, Jeep a choisi de prendre une version Sport du Wrangler Unlimited pour la transformer en un véritable baroudeur. Notamment, en l’équipant de plusieurs éléments du Rubicon 392, sans le moteur bien sûr.

Étonné par son look aventurier, j’ai constaté que le véhicule était doté d’un toit partiellement rigide. C’est-à-dire, d’un couvercle rigide, sauf pour la partie avant qui, elle, est souple. Le fait de pouvoir replier d’un claquement de doigts cette petite section du toit sans devoir retirer des panneaux rigides me semblait à la fois charmant et original.

Photo: Antoine Joubert

Évidemment, ce sont surtout ses pièces mécaniques qui permettent à cette mouture de se distinguer. Pensez à l’ensemble Xtreme Recon offert sur le Rubicon 392, lequel comporte des pneus de 35 pouces BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, une suspension rehaussée de 1,5 pouce et des élargisseurs d’aile uniques. On obtient également un pare-brise renforcé baptisé Gorilla Glass, limitant la possibilité d’éclats de roche. Un problème connu du Jeep Wrangler considérant l’angle de ce dernier et donc, sa vulnérabilité. En revanche, vous n’y trouverez ni différentiel verrouillable ni possibilité de désengager les barres antiroulis. Il faut rappeler que le High Tide est basé sur une version Sport, donc de base, laquelle ne propose pas les accessoires des modèles haut de gamme.

Pour le sable…

J’ai eu la chance de conduire ce Wrangler sur le sable, au parc de Mission Bay situé au nord de San Diego, pour découvrir ses étonnantes aptitudes. D’ailleurs, les 500 premières unités de cette édition n’étaient pas baptisées High Tide, mais Beach, ce qui en disait long sur sa vocation. Un véhicule ainsi capable de composer avec des surfaces meubles, de s’incliner très fortement sur des dunes et même, de sortir un autre véhicule du pétrin en de telles circonstances. Cela dit, et bien que la suspension soit plus ferme qu’avec un modèle de série, le confort sur la route ne s’avère pas catastrophique. Certes, il faut corriger la trajectoire un peu plus souvent et composer avec des pneus bruyants. En contrepartie, puisqu’ils sont imposants - et donc plus suspenseurs -, ils absorbent efficacement les chocs et permettent d’amenuiser certaines secousses qui auraient été plus vives avec d’autres variantes.

Photo: Antoine Joubert

Je ne vous cacherai toutefois pas que cette partie souple du toit, lorsqu’elle est en place, crée une turbulence nettement audible et plutôt agaçante . De toute façon, il est plus agréable de rouler à ciel ouvert et de profiter du soleil ! Et non, le High Tide ne pouvait être livré avec un toit complètement rigide. Cela dit, notre version s’accompagnait d’une très longue liste d’options, faisant passer la facture en dollars US de 33 595 $ à 57 645 $. Et attention, on conserve ici le moteur V6 Pentastar de série, auquel se greffe cependant la boîte automatique à huit rapports. Maintenant, comprenez que la seule option de l’ensemble High Tide greffé au modèle Unlimited Sport coûte 11 895 $ US, ce à quoi s’ajoutait une dizaine d’options supplémentaires incluant même, le Cold Weather Package. En somme, un ensemble regroupant le volant et les sièges chauffants, de même qu’un démarreur à distance. Rien de bien utile dans le sud de la Californie!

Photo: Antoine Joubert

Voilà donc un Jeep plutôt original, encore une fois exclusif au marché américain, et qui n’est pas reconduit pour 2023. De quoi faire jaser les amateurs de la marque, qui peuvent toujours se rabattre vers la nouvelle version Willys, pouvant à son tour recevoir le Xtreme Recon Package.

