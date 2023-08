Décorez votre Jeep comme dans « Jurassic Park » 30 ans plus tard

Sorti en 1993, le film Le Parc jurassique a marqué toute une époque et produit une trilogie qui en a inspiré une autre plus moderne dans les dernières années. Aussi, certains amateurs et propriétaires de Jeep Wrangler n’ont pas hésité à personnaliser leur véhicule pour ressembler à celui qui était en vedette aux côtés des dinosaures la première fois.

Trente ans plus tard, le Jeep Graphic Studio propose un nouvel ensemble de décalques pour tous ceux qui voudraient habiller leur Wrangler (ou Gladiator) de la même façon. Enfin, pas tout à fait mais presque.

« Voilà trois décennies cette année que le Jeep Wrangler YJ Sahara 1992 est apparu dans le premier film Le Parc jurassique, et depuis ce temps, l’évolution de la marque Jeep et de la franchise Le Monde jurassique est assez remarquable à voir, a déclaré Jim Morrison, vice-président directeur et directeur de la marque Jeep en Amérique du Nord. Cet ensemble exclusif donne aux amateurs et aux adeptes de la marque Jeep la chance de rendre leur Jeep unique en reflétant leur personnalité et leur fierté d’être propriétaire. »

Photo: Jeep Graphic Studio

Un premier ensemble, offert au prix de 550 $ américains (environ 735 $ canadiens) avant les taxes et les frais de livraison, comprend un logo pour chaque portière, un « JP18 » pour le milieu du capot, des bandes décoratives pour le rebord du capot, d’autres avec le chiffre « 18 » sur les ailes avant, une pour la poignée du hayon (Wrangler seulement) et enfin une insertion près du levier de vitesses avec T-Rex.

Pour un supplément de 100 $ américains (133 $ canadiens), un second ensemble ajoute une insertion texturée « Grassy Island » pour le sélecteur du boîtier de transfert.

Jeep mentionne que ces ensembles peuvent être installés sur n’importe quel Jeep Wrangler 2018 à 2024 (incluant le Wrangler 4xe hybride rechargeable) ou Jeep Gladiator 2020 à 2023. Faites vite, cependant : à peine 100 sont disponibles, chacun étant numéroté de 00 à 99. Pour en savoir plus ou pour placer une commande, il suffit de visiter JeepGraphicStudio.com. L'idéal serait de repeindre la carrosserie au préalable avec la couleur du Wrangler dans le film. Ne manquera par la suite qu'à installer des jantes rouges en acier.

En vidéo : Le nouveau Jeep Wrangler 2024 en essai hors route au Utah