Jeep Easter Safari 2023 : 7 concepts spectaculaires présentés à Moab

Le Jeep Easter Safari à Moab, Utah est un événement incontournable pour tous les inconditionnels de la marque Jeep et tous les passionnés de conduite hors route. L’édition 2023 de ce grand rassemblement a lieu du 1er au 9 avril et c’est la 57e du genre, signe que l’engouement pour la découverte des grands espaces de l’Ouest américain au volant de véhicules tout-terrain Jeep ne se dément pas.

Chaque année, Jeep prépare plusieurs véhicules concepts pour ce grand rendez-vous, et le constructeur n’en présente pas moins de sept pour 2023. Certains d’entre eux sont élaborés sur des modèles actuels, d’autres sur des modèles antérieurs qui ne sont plus en production. Et le concept Jeep Magneto 3.0, le troisième et dernier concept à motorisation électrique de la marque, indique clairement l’arrivée imminente d’un modèle de série tout électrique : le Jeep Recon.

Magneto 3.0

Photo: Jeep

Le premier concept Magneto, dévoilé au Jeep Easter Safari en 2021, était au départ un modèle à combustion interne qui a été converti à la motorisation électrique. La puissance et le couple étaient respectivement de 285 chevaux et de 273 lb-pi. Fait remarquable, ce concept à motorisation électrique possédait aussi une boîte de vitesses manuelle à six vitesses, jumelée au rouage à quatre roues motrices, les ingénieurs ayant choisi de conserver et d’adapter ces composants lorsqu’ils ont décidé d’en faire un véhicule électrique plutôt qu’un véhicule à moteur thermique. En 2022, la puissance du Jeep Magneto 2.0 est passée du simple au triple avec des valeurs de 625 chevaux et 850 lb-pi, la puissance du système électrique ayant presque doublé avec l’adoption d’un système de 600 ampères.

Full beans!

Pour 2023, le concept Magneto 3.0 en rajoute avec une autonomie bonifiée de 20% grâce à son moteur électrique plus efficace, mais son autonomie n’a pas été précisée. La motorisation comporte trois fonctions pouvant être activées par le conducteur. Dans un premier temps, celui-ci peut choisir entre deux niveaux de puissance et de couple. Le mode Standard avec 285 chevaux et 273 lb-pi, ou le mode surnommé Full Beans qui porte la puissance à 650 chevaux et le couple à 900 lb-pi!

Photo: Jeep

Aussi, le conducteur peut activer ou non le freinage régénératif, alors qu’un mode plus agressif du contrôle de la vitesse en descente permet la conduite à une seule pédale lorsque le véhicule évolue hors route. Par ailleurs, le Magneto 3.0 est doté de deux ponts Dynatrac, un 60 à l’avant et un 80 à l’arrière. Des jantes à verrou de talon (bead-lock) de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain de 40 pouces lui permettent d’évoluer sur à peu près tous les types de surfaces. Par rapport aux deux modèles antérieurs de ce concept, la carrosserie a été modifiée pour faciliter l’accès à bord, et sa peinture rend hommage aux versions 1.0 et 2.0, alors que des accents rouges s’ajoutent aux couleurs Bright White et Surf Blue.

Jeep Scrambler 392

Photo: Jeep

Lightweighting. C’est le mot qui décrit le mieux le concept Jeep Scrambler 392. Élaboré sur la base d’un Wrangler Rubicon 392 à quatre portes, le véhicule a été allégé de 450 livres par l’adoption d’une carrosserie à deux portes dont certains panneaux sont réalisés en fibre de carbone. Le chiffre 392 évoque la cylindrée en pouces cubes de son moteur V8 Hemi de 6,4 litres, générant 470 chevaux et 470 lb-pi de couple.

Le Jeep Scrambler 392 inaugure un nouveau kit de suspension appelé Accuair, lequel permet de varier la garde au sol de 1,5 pouce jusqu’à 5,5 pouces tout en roulant. Ainsi, le véhicule peut s’abaisser pour rouler sous une branche d’arbre basse, par exemple, pour ensuite se soulever pour négocier un passage plus accidenté. Sa couleur Sublime Green est particulièrement frappante, tout comme son habitacle avec des sièges bleus et des surpiqûres vertes.

Jeep Cherokee 1978 4Xe

Photo: Jeep

Restomod. Voilà qui caractérise bien le Jeep Cherokee 1978 4Xe qui évoque le style du Cherokee de cette époque mais dont la motorisation est très actuelle puisqu’il s’agit du groupe motopropulseur hybride rechargeable animant le Wrangler 4Xe 2022 avec son 4 cylindres turbocompressé de 2 litres, marié au moteur électrique alimenté par batterie.

Le look est magnifiquement rétro avec son agencement de teintes évoquant les années 70. On remarque aussi deux touches intéressantes sur ce concept, puisque son bouchon de réservoir est celui d’une Gremlin des années 70, Jeep appartenant à American Motors Corporation à cette époque, et que son habitacle est doté d’un lecteur huit pistes, rien de moins!

Jeep Wrangler Rubicon 4Xe

Photo: Jeep

Power of Color. Avec sa carrosserie magenta, ce concept évoque le modèle de couleur Tuscadero (rose) commercialisé en 2021. Cinq mille véhicules ont été produits avec cette couleur, ils ont tous été vendus très rapidement et plusieurs clients qui souhaitaient l’obtenir ont été déçus de ne pas pouvoir en faire l’acquisition.

À l’instar du concept Jeep Scarmbler 392, le Wrangler Rubicon 4Xe est muni du kit de suspension Accuair.

Grand Wagoneer Overland

Photo: Jeep

Camp Lux. Le concept Grand Wagoneer Overland a été créé pour les adeptes du cross-trekking et du glamping, soit le camping de luxe. Il s’agit essentiellement d’un Grand Wagoneer, animé par le moteur Hurricane à 6 cylindres en ligne turbocompressé, qui a été considérablement modifié puisque les sièges de la deuxième et de la troisième rangée ont été remplacés par deux beanbags, un tapis épais, des oreillers et coussins, ainsi qu’un système d’éclairage ambiant. On remarque aussi le Skyloft avec le lit de six pieds déployable sur le toit et ses capteurs solaires permettant d’alimenter le chauffage, la climatisation et l’alimentation de petits appareils électriques.

Jeep Wrangler Rubicon 4Xe Departure

Photo: Jeep

Open Air. Dépourvu de portières et de toit, ce véhicule a été conçu pour la conduite à ciel ouvert, les passagers n’étant protégés que par la cage de sécurité et les protections tubulaires remplaçant les portes, et son pare-brise pouvant être incliné sur le capot. Departure évoque les angles de départ dont le véhicule est capable puisque sa roue de secours est montée sur un système mobile permettant de la ranger dans la caisse ou de la laisser à l’extérieur du véhicule.

En la rangeant dans l’habitacle, cela augmente le dégagement à l’arrière pour faciliter le franchissement d’obstacles. Le Wrangler Rubicon 4Xe Departure est aussi doté d’un Bumper Bench, puisque la grille de protection de la calandre peut être abaissée vers l’avant créant ainsi une banquette pour passagers. Par ailleurs, son habitacle est doté d’un rail pour accessoires localisé sur la planche de bord afin d’y fixer des caméras ou téléphones pour filmer les excursions. Le bleu foncé de la carrosserie s’agence à merveille avec la sellerie de couleur Saddle Leather.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Photo: Jeep

Gladiator Offroad. Élaboré sur un Gladiator, le Sideburn ajoute une série d’équipements et d’accessoires conçus pour en faire un véhicule d’aventure. Sa suspension comporte un kit de réhausse (lift kit) JPP de deux pouces avec des amortisseurs de performance fournis par l’équipementier Bilstein, avec réservoirs extérieurs pour un meilleur refroidissement et un débattement accru.

Ce concept est également doté d’un système d’éclairage amovible composé de DEL, ainsi que du Bumper Bench développé pour le Rubicon Departure. La benne du Gladiator Sideburn se distingue par ses panneaux permettant de ranger des accessoires et par ses contenants permettant de transporter les fluides nécessaires en expéditions hors route. Sa couleur s’appelle Solar Flash Yellow, laquelle contraste avec le noir de sa partie arrière.

