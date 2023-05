Jeep teste la conduite autonome hors route, mais pourquoi?

Le 31 mai est la Journée nationale du véhicule autonome aux États-Unis (on vous pardonne si vous n’en aviez pas la moindre idée) et Jeep profite de l’occasion pour donner un aperçu de sa future technologie conçue pour la conduite hors route.

Honnêtement, l'idée est assez difficile à comprendre. Les propriétaires de Jeep qui aiment s’aventurer loin des chemins asphaltés le font justement pour les sensations qu’ils éprouvent au volant et le contrôle qu’ils ont sur le véhicule. Traverser un sentier difficile, gravir des pentes rocailleuses et affronter la boue sont des défis gratifiants.

Quoi qu’il en soit, une équipe de chercheurs et d’ingénieurs menée par le responsable de l’intelligence artificielle et de la conduite autonome chez Stellantis, Neda Cvijetic, a récemment mis à l’épreuve les tout derniers prototypes d’une technologie développée exclusivement pour la marque Jeep.

Comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo ci-dessus, ce sont deux Jeep Grand Cherokee 4xe à motorisation hybride rechargeable qui ont été utilisés pour ces tests. Dans l’immense terrain de jeu qu’est Moab, en Utah, les véhicules surmontent différents obstacles sur fond de sable et de rochers.

Selon Jeep, sa technologie de conduite autonome peut « rehausser l’expérience des amateurs de hors-route les plus chevronnés ainsi que celle des clients qui en sont à leurs débuts en sentiers ». Elle aidera également les conducteurs dans des conditions plus difficiles du quotidien. Bien sûr, il sera toujours possible de l'activer ou la désactiver au moment voulu, comme toute autre aide à la conduite.

« Nos systèmes de conduite hors route avancés aideront un plus grand nombre de clients dans un plus grand nombre de pays partout sur la planète à participer à l’aventure et à la savourer, a déclaré Christian Meunier, chef de la direction de Jeep. Ces caractéristiques et cette technologie trouveront des applications concrètes sur et en dehors des sentiers, dans un large éventail de conditions de conduite. »

Jeep partagera une nouvelle vidéo plus complète au courant de l’été. Que pensez-vous d’un VUS qui se conduit tout seul en dehors de la route? N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

En vidéo : Essai complet du Jeep Wrangler 392 2023