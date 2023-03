Jeep Recon : de nouvelles images du futur VUS électrique

Le constructeur Stellantis a rassemblé plusieurs concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram à Las Vegas la semaine dernière pour leur détailler les futurs produits qui se joindront au catalogue. Sur place se trouvaient cinq concepts de véhicules électriques, soit la Dodge Charger Daytona SRT, le Ram 1500 REV, le Chrysler Airflow Graphite ainsi que les Jeep Wagoneer S et Recon.

Ce dernier, rappelons-le, deviendra le tout premier Jeep entièrement à batterie sur le marché nord-américain lorsqu’il entrera en production en 2024 pour l’année-modèle 2025. Entre-temps, on a de nouvelles images du concept, officiellement appelé « Recon Moab 4xe BEV », gracieuseté du forum Jeep Recon.

Sur celles-ci, on peut très bien voir à l’avant le pare-chocs massif et ses deux crochets de remorquage, la calandre avec ses sept fentes fermées et illuminées de même que le capot qui, au lieu d’être bombé, comporte un vaste creux plat. Pas de moteur à combustion en dessous, il faut dire!

La silhouette carrée du Recon est divisée en deux parties : celle du haut est habillée en noir et assortie de longerons latéraux sur le toit, alors que celle du bas apporte un gros contraste en plus d’arborer des moulures protectrices sur le rebord des ailes et au bas des portières.

Sur les photos, on semble détecter la présence de marchepieds rétractables, tandis que les pneus tout-terrain BFGoodrich paraissent avoir une dimension de 285/70R17, ce qui correspond aux pneus du Wrangler Rubicon.

Il n’est pas possible de voir le véhicule avec le toit ouvert ou encore sans ses portières, malheureusement. Quant aux écussons « 4xe », similaires à ceux des modèles hybrides rechargeables de Jeep (Wrangler 4xe, Grand Cherokee 4xe), ils désignent bel et bien une motorisation 100% électrique dans ce cas-ci.

Au fait, on sait que le Recon offrira plusieurs modes de conduite grâce au système Selec-Terrain de Jeep et qu’un différentiel à verrouillage électronique fera partie de l’équipement.

Le dévoilement du modèle de série se fera plus tard en 2023 avec, espérons-le, la plupart des spécifications techniques comme la puissance et l’autonomie. Nos informations nous indiquent que ce ne sera pas la semaine prochaine au Salon de l’auto de New York, mais plutôt à une date ultérieure.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : Antoine Joubert présente le Jeep Wrangler 4xe