Jeep pousse le Wrangler à l’extrême avec un nouvel ensemble

En vidéo : 10 modèles d’occasion avec de gros problèmes de transmission

De tous les pépins que l’on peut éprouver avec un véhicule dont la garantie n’est plus valide, les problèmes de transmission peuvent s’avérer parmi les plus coûteux. Certains modèles jouissent d’une réputation de fiabilité à tout casser, mais d’autres sont plus souvent problématiques, et les bris de transmission sont fréquents.