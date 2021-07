Jeep Grand Cherokee 2022 : un premier aperçu… en version hybride

Jeep Wrangler 4xe 2021 : à la conquête des grands espaces en mode électrique

Le Jeep Wrangler 4xe 2021 à motorisation hybride rechargeable fait présentement son entrée sur le marché canadien, devenant à la fois la plus récente variante du Wrangler et le premier Jeep hybride commercialisé chez nous. Côté look, la mouture 4xe du Wrangler Rubicon se caractérise par son port de recharge …