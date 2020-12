Jeep Wrangler 4xe 2021 : on connaît le prix

Au cas où vous l’ignoriez toujours, Jeep lance sur le marché une version hybride rechargeable de son emblématique 4x4. Appelé Wrangler 4xe, ce nouveau VUS commencera à arriver chez les concessionnaires cet hiver et on connaît enfin ses prix.

Deux versions sont disponibles. Le Wrangler Sahara 4xe se vend à partir de 54 995 $, excluant les frais de transport et de préparation de 1 895 $, tandis que le Wrangler Rubicon 4xe débute à 59 995 $.

Puisque la batterie utilisée a une capacité supérieure à 16 kWh (on parle ici de 17,3 kWh) et que les prix sont inférieurs à 60 000 $, les deux versions sont admissibles au plein rabais de 8 000 $ du gouvernement du Québec, comme c’est le cas du Toyota RAV4 Prime. Contrairement à ce dernier, toutefois, la réduction fédérale de 5 000 $ n’est pas applicable, car elle exige un PDSF de moins de 45 000 $.

« Le Jeep Wrangler 4xe 2021 est le Wrangler le plus vert, le plus écoénergétique et le plus performant que nous avons jamais conçu, a déclaré Christian Meunier, président de la marque Jeep à l’échelle mondiale. Nous nous sommes engagés à faire de Jeep la marque de VUS la plus verte de l’industrie et le nouveau Wrangler 4xe nous aidera à atteindre notre objectif. »

Rappelons que ce Wrangler hybride rechargeable développe une puissance de 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied, qu’il accélère de 0 à 100 km/h en à peine plus de six secondes et qu’il procure une autonomie électrique de 40 kilomètres – rien à voir avec les 68 kilomètres du RAV4 Prime et les 61 kilomètres du Ford Escape PHEV. Sa consommation officielle est évaluée à 4,7 Le/100 km.

Photo: Jeep

Pour vous aider à faire votre choix, sachez que le Wrangler Sahara 4xe comprend des roues de 20 pouces, un toit rigide de couleur assortie à la carrosserie, des sièges en cuir, des phares et feux à DEL, un écran tactile de 8,4 pouces avec navigation, une chaîne audio Alpine de 552 watts. En conduite hors route, il peut compter sur un système à quatre roues motrices Selec-Trac dont le boîtier de transfert affiche un rapport inférieur de 2,72:1, de même que des essieux Dana 44 de troisième génération.

Encore plus aventureux, le Wrangler Rubicon 4xe mise quant à lui sur un système à quatre roues motrices Rock-Trac avec un rapport inférieur de 4:1. Il se distingue également par un plus grand nombre de garnitures bleutées, notamment le nom Rubicon sur le capot et les coutures dans l’habitacle.

En vidéo : Le système hybride du Jeep Wrangler 4xe expliqué (en anglais)