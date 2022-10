Charles Hamelin et Hugo Barrette s’affrontent en Polestar 2

Suzuki Jimny 2022 : on a conduit l'héritier du Samurai!

Cela va bientôt faire 10 ans que Suzuki a annoncé son retrait du marché automobile canadien . Et depuis l’année-modèle 2014, il n’est plus possible de se procurer des voitures neuves de la marque japonaise au pays. Au Guide de l’auto , nous gardons toujours un œil sur ce qu’il …