Polestar 2 2024 : plus de performance et d’autonomie

Si l’année-modèle 2024 chez Polestar est surtout dominée par le lancement d’un premier VUS, le Polestar 3, il ne faudrait pas oublier la berline Polestar 2.

Suivant l’importante mise à jour logicielle apportée à la fin de l’an dernier (qui l’a aidée à dépasser le cap des 100 000 unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2019), la rivale de la Tesla Model 3 reçoit d’autres changements qui la rendent plus attrayante et plus performante.

Côté design, elle adopte tout comme le Polestar 3 une calandre fermée appelée « SmartZone » (abritant entre autres la caméra avant et le radar de moyenne portée), tandis que ses jantes de 20 pouces de l’ensemble Performance ont été redessinées en imitant celles de son nouveau grand frère. Quant aux roues de 19 pouces incluses de série, elles peuvent désormais être chaussées de pneus Michelin toutes saisons.

Photo: Polestar

Nouveaux moteurs et propulsion

La Polestar 2 2024 se dote par ailleurs de nouveaux moteurs électriques et onduleurs. Celui du modèle de base est maintenant installé à l’arrière pour un entraînement à propulsion et non plus à traction. Sa puissance a été augmentée de 170 à 220 kilowatts (228 à 295 chevaux) et son couple, de 243 à 361 livres-pied. Ces gains majeurs réduisent le temps d’accélération 0-100 km/h de 7,4 à 6,2 secondes. Attendez-vous aussi à une dynamique de conduite passablement différente.

En ce qui concerne la Polestar 2 à deux moteurs, la configuration du système d’entraînement et la distribution du couple ont été revues de façon importante. Le nouveau moteur arrière agit maintenant comme principale source motrice et fait équipe avec un nouveau moteur avant asynchrone. Ensemble, ils génèrent 310 kilowatts (416 chevaux) et 546 livres-pied de couple, comparativement à 300 kilowatts (402 chevaux) et 487 livres-pied. Le sprint 0-100 km/h passe de 4,8 à 4,5 secondes. Détail à souligner : le moteur avant peut se découpler entièrement quand son apport n’est pas requis, le tout dans le but d’améliorer le rendement énergétique de la voiture.

Photo: Polestar

Bizarrement, Polestar annonce que l’ensemble Performance en option accroît la puissance à 335 kilowatts (449 chevaux), alors que c’était 350 kilowatts (469 chevaux) auparavant. Quoi qu’il en soit, si vous êtes vraiment pressé, cette Polestar 2 vous amènera à 100 km/h en 4,2 secondes seulement.

Meilleure autonomie et recharge accélérée

La Polestar 2 2024 bénéficie en même temps d’une autonomie accrue. D’abord, celle à un seul moteur reçoit une plus grosse batterie de 82 kWh, ce qui permet de parcourir jusqu’à 483 kilomètres selon les estimations basées sur la méthode de calcul de l’EPA aux États-Unis. Le chiffre exact reste à confirmer, mais c’est une hausse appréciable par rapport aux 435 kilomètres actuels. De plus, la recharge rapide peut dorénavant se faire jusqu’à 205 kilowatts.

Photo: Polestar

Quant à la variante à deux moteurs, le fait que son moteur avant puisse se découpler dans certaines situations contribue à augmenter l’autonomie de 418 à 435 kilomètres. La capacité de sa batterie reste à 78 kWh et la recharge rapide se fait toujours jusqu’à un maximum de 155 kilowatts.

Son équipement a été révisé, de sorte que l’ensemble Pilote (avec multiples aides à la conduite) est compris de série et que l’ensemble Plus s’ajoute automatiquement à l’ensemble Performance. Ce dernier, rappelons-le, inclut des freins Brembo, des jantes exclusives de 20 pouces, des amortisseurs Öhlins, une mise à jour logicielle Polestar Engineered et des ceintures de sécurité de couleur jaune doré.

Les prix de la Polestar 2 2024 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente plus tard cette année.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des voitures et multisegments électriques