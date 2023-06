Les véhicules avec la meilleure autonomie électrique en 2023

Jusqu’à 581 km d’autonomie pour la Hyundai IONIQ 6

Nombreux sont les amateurs de voitures électriques qui ont profité du Salon de l’auto de Montréal pour voir la nouvelle berline Hyundai IONIQ 6 en grande première au Canada. Et pour cause : c’est un modèle au design très accrocheur et qui promet une autonomie exceptionnelle. Combien exactement? On a …