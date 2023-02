Jusqu’à 581 km d’autonomie pour la Hyundai IONIQ 6

Nombreux sont les amateurs de voitures électriques qui ont profité du Salon de l’auto de Montréal pour voir la nouvelle berline Hyundai IONIQ 6 en grande première au Canada. Et pour cause : c’est un modèle au design très accrocheur et qui promet une autonomie exceptionnelle.

Combien exactement? On a maintenant la réponse.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis vient de publier ses cotes pour l’IONIQ 6 et elles varient de 270 à 361 milles. Ressources naturelles Canada n’a pas encore fait l’exercice de son côté au moment d’écrire ces lignes. Toutefois, Hyundai Canada a pu nous confirmer les chiffres officiels.

Trois versions de l’IONIQ 6 seront offertes, toutes dotées de la plus grosse batterie (77,4 kWh). Avec les jantes de 18 pouces et le rouage à propulsion, il sera possible de parcourir jusqu’à 581 km – environ une centaine de plus que le multisegment IONIQ 5. C’est même un peu mieux que la Tesla Model 3 Longue autonomie, qui s’affiche avec 576 km.

Photo: Hyundai

Ceux qui préfèrent un rouage intégral verront l’autonomie baisser à 509 km. Encore là, c’est légèrement supérieur à une Model 3 comparable (507 km). Par ailleurs, la version de l’IONIQ 6 équipée de l’ensemble Ultimate comprenant des jantes de 20 pouces promet une distance de 435 km.

Ces chiffres sont rendus possibles notamment par les caractéristiques aérodynamiques uniques de la voiture, qui lui permettent de livrer un coefficient de trainée aussi bas que 0,21. Au fait, la plus petite batterie annoncée par Hyundai (53 kWh), offerte dans d’autres marchés, ne sera pas proposée chez nous.

Côté puissance, on parle de 320 chevaux et 446 lb-pi de couple avec les deux moteurs, tandis que la configuration à un seul moteur fournit 225 chevaux et 258 lb-pi de couple.

Photo: Hyundai

N’oublions pas de mentionner que la recharge de la batterie peut se faire de 10% à 80% en 18 minutes lorsqu’elle est branchée sur les bornes les plus rapides (350 kW). Puis, grâce à la fonction V2L (vehicle to load), la voiture peut alimenter des appareils électriques auxiliaires ou même transférer du courant à un autre véhicule en panne.

La Hyundai IONIQ 6 2023 doit arriver sur le marché canadien au printemps et il ne reste plus qu’à connaître ses prix. Gardez le contact pour en être informés rapidement.

En vidéo : Premier contact sur la route avec la Hyundai IONIQ 6