Ford Série F Super Duty 2023 : le roi...encore!

Sans surprise, Ford domine encore le marché de la camionnette pleine grandeur. Et ce, depuis un demi-siècle. Une fierté pour le constructeur de Dearborn, qui fait tout en son pouvoir pour créer la famille de camionnettes la plus performante qui soit. Les modifications apportées à l’édition 2023 de la Série F Super Duty en font foi et le constructeur a souhaité nous le prouver lors d’un événement préparé à cet effet à son centre d’essai, de recherche et de développement, situé au Michigan. Voilà d’ailleurs un endroit chargé d’histoire : un site de 3 800 acres comportant aujourd’hui plus de 160 kilomètres de tracé routier ayant autrefois appartenu à la famille Fisher, jadis responsable des carrosseries pour General Motors.

Incontestablement, GM et Ram répliquent toujours de très belle façon avec leurs camionnettes respectives. Mais Ford demeure pour l’heure roi et maître des chiffres dans une compétition de « best in class » menée à coup de capacité de charge, de remorquage, de couple et de technologies visant à faciliter le travail de leur conducteur.

Nouveau?

Certes, les retouches esthétiques apportées au millésime 2023 permettent d’identifier le produit comme un « nouveau modèle » bien que dans les faits, les changements cosmétiques ne soient que partiels. Une nouvelle partie avant, de nouvelles jantes, un remodelage du hayon et des feux arrière accompagnent l’ajout de marchepieds en coin au pare-chocs arrière, une idée clairement empruntée à General Motors.

Les modifications ne sont aussi que partielles à bord. Ford a modifié une partie de la planche de bord pour y intégrer une instrumentation numérique de même qu’un écran de 12,3 pouces. Un exemple d’ergonomie et d’efficacité qui permet une fois de plus de distancer GM à ce chapitre. Remarquez, les fonctions s’y trouvant sont à la fois si nombreuses et impressionnantes qu’il était nécessaire de redoubler d’efforts afin que l’utilisation en soit simple. Du reste, la cabine demeure encore et toujours la plus confortable, notamment grâce aux superbes sièges et à l’insonorisation. GM risque également d’améliorer l’intérieur des modèles Silverado/Sierra HD 2024, qui eux aussi passent au bistouri. La concurrence est extrêmement féroce! Cela dit, le niveau d’équipement et surtout de finition retrouvés dans les King Ranch, Platinum et Limited est littéralement sans égal. De véritables camionnettes de grand luxe, aussi impressionnantes sur le plan technique qu’au chapitre du confort. C’en est à ce point remarquable qu’une version Lariat, pourtant très luxueuse, semble aujourd’hui presque… ordinaire. Rassurez-vous, ce n’est pas le cas. Ford propose en ce sens une déclinaison XL livrant l’essentiel et où les fioritures sont beaucoup moins nombreuses.

Du moteur!

Bien qu’une majorité d’acheteurs canadiens choisissent le moteur diesel, les gros V8 à essence demeurent pertinents dans les camionnettes HD. Ford est d’ailleurs le seul constructeur à offrir deux options à essence, incluant cette année l’arrivée d’un V8 de 6,8 litres produisant 405 chevaux et 445 lb-pi de couple. Une mécanique plus costaude de ce qui est proposé par GM et Ram. Elle se rapproche d’ailleurs dangereusement, sur le papier, de l’autre option mécanique, un 7,3 litres qui gagne 10 lb-pi de couple, pour un total de 485. Un V8 extrêmement performant et parfaitement jumelé à la boîte automatique à dix rapports.

Ford pousse l’audace en sortant deux variantes du V8 PowerStroke turbo diesel de 6,7 litres : la première de 475 chevaux et 1 050 lb-pi de couple, déjà plus costaud que tout rival, et la seconde de 500 chevaux et 1 200 lb-pi de couple. Sur cette dernière, Ford a modifié le turbocompresseur, les collecteurs d’échappement et joué avec la programmation de façon à distancer encore davantage la concurrence.

Ces mécaniques, en conjonction avec la grande solidité structurelle et l’efficacité des suspensions, permettent d’obtenir les meilleures capacités de remorquage de l’industrie. Les chiffres montent jusqu’à 30 000 livres à la tongue, jusqu’à 35 000 lb avec une remorque à sellette et jusqu’à 40 000 lb pour une remorque à col de cygne, évidemment pour un modèle F-450 Super Duty à doubles roues arrière. Ford annonce également une capacité de charge pouvant atteindre 8 000 lb, du jamais vu dans un véhicule de ce segment. Naturellement, il existe parfois une marge entre les chiffres annoncés et la capacité réelle, mais Ford nous a prouvé par de multiples exercices que la Série F Super Duty était armée pour faire face aux pires sévices. Ainsi, nous avons pu conduire trois camionnettes à moteur diesel auxquelles étaient arrimées différentes remorques, dont le poids variait de 24 000 à 40 000 lb. L’aisance avec laquelle les camions traînaient ces masses était ahurissante. Même dans une pente inclinée à 12 degrés, le F-350 mis à l’essai ne semblait aucunement souffrir, malgré la présence d’une remorque à sellette de 28 000 lb.

Remorquage pour les nuls

Vous n’êtes pas nécessairement à l’aise de reculer une grande remorque dans un endroit restreint? Ford règle le problème avec la technologie Pro Trailer Backup Assist, qui permet de sélectionner un point spécifique où la remorque doit se diriger pour ensuite laisser le camion faire le travail. Il faudra pour ce faire que la mesure de la remorque ait été enregistrée dans le menu via des capteurs. Mais il est possible de stationner ou de reculer sans effort une grande remorque, en ne contrôlant que l’accélérateur. Pareil en ce qui concerne l’arrimage de la remorque, qui se fera automatiquement en contrôlant une molette logée à droite du volant. Ajoutez ensuite la détection d’obstacles et d’angles morts avec la remorque et même la détection d’obstacles en marche arrière, avec le battant abaissé, et vous avez là toutes les technologies contribuant à minimiser les risques d’incidents reliés à une remorque.

Et ce n’est pas fini! Via l’écran central, des fonctions permettent de calculer la charge sur une remorque et ainsi de mieux la répartir. Idem si la charge dans la caisse dépasse la capacité maximale, elle sera détectée par le camion. Un voyant au tableau de bord vous indiquera que vous êtes surchargé, de même qu’un témoin clignotant logé au centre des feux arrière.

Après avoir effectué nombre d’exercices du genre, un essai sur la route s’imposait. Cette fois, sans remorque, avec une version F-250 Lariat à cabine SuperCrew et moteur diesel régulier. Là encore, la robustesse allait être palpable, bien que le confort de roulement ait été l’élément le plus impressionnant. En effet, jamais un camionnette HD n’avait jusqu’ici démontré pareil niveau de confort, limitant non seulement les secousses au train arrière, mais démontrant d’une stabilité et d’un raffinement exceptionnels au chapitre de la conduite. Cela dit, il faut souligner que cette camionnette spécifique n’était pas dotée de l’ensemble hors route ou du groupe FX4, qui viennent complètement changer la donne au chapitre du comportement.

C’est d’ailleurs en situation de conduite hors route, notamment au volant d’une version XL avec un ensemble prévu à cet effet, que nous allions conclure la journée d’essai. C’était un camion doté de plaques de soubassement, de pneus de 33 pouces, de différentiels verrouillables électroniquement et d’une prise d’air rehaussée, ce qui allait permettre d’affronter des « routes » quasi impossibles à emprunter pour une majorité de VUS. En somme, la vraie affaire. L’ensemble hors route Tremor installé sur quelques modèles Platinum allait démontrer que ce genre d’exercice peut désormais être effectué avec n’importe quelle version. À condition de sélectionner le bon groupe d’options.

Parlant d’options, il est possible de personnaliser sa camionnette jusque dans les moindres détails, dans la mesure où le portefeuille peut suivre. Parce qu’il est effectivement très facile de faire grimper la facture au-delà des 100 000 $, ne serait-ce qu’en sélectionnant le moteur diesel. Un des modèles F-350 Limited mis à l’essai, dotés de roues doubles et du moteur diesel à haut rendement, frôlait d’ailleurs les 130 000 $ avant taxes. N’oublions pas qu’il faut ajouter à cette somme la nouvelle taxe de luxe fédérale, qui avoisinait dans ce cas-ci les 6 000 $...

C’est pour quand?

Hormis la facture qui ne cesse de grimper, le principal handicap de la camionnette Super Duty est sa disponibilité. Surtout, si vous la commandez avec un moteur diesel. Dans le contexte actuel, vous pourriez en effet patienter plus d’un an pour l’obtenir, les concessionnaires ayant beaucoup plus de demandes que d’allocations pour ce type de modèles. Comprenez que le marché américain, plus lucratif, accapare une bonne partie de la production qui nous serait normalement destinée. Et puisque la disponibilité des Super Duty est également un problème sur le marché américain, où la demande est très forte, ce n’est pas demain que cette situation se réglera.

Voilà donc un camion robuste, bien conçu et qui, par la quantité de configurations offertes, peut satisfaire une clientèle encore plus large que la concurrence. Il n’est alors pas surprenant que Ford soit chef de file en la matière, détenant actuellement de 49% à 63% du marché dans différentes sphères industrielles (construction, foresterie, services d’urgence, etc.).

