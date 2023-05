WardsAuto publie son palmarès des 10 meilleurs habitacles en 2023

Chaque année, WardsAuto publie son palmarès des meilleurs habitacles en considérant une série d’éléments comme le style, l’ergonomie générale, les matériaux et l’assemblage.

« Les gagnants arborent des éléments de conception et des technologies originales, telles que des portes électriques qui s'ouvrent et se ferment automatiquement, des écrans d'affichage géants à haute résolution, des leviers de vitesse uniques, des graphismes sympathiques et un bel éclairage ambiant », peut-on lire sur le site américain.

Cette année, six des dix véhicules qui ont été retenus sont électriques et une seule berline figure au sein du Top 10. Êtes-vous d’accord avec ce palmarès?