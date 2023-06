On s’ennuie de ces voitures décapotables sportives et rares

L’été arrive à grands pas et quoi de mieux qu’une décapotable pour profiter du soleil et du beau temps. Si plusieurs modèles abordables ont été commercialisés par le passé, par exemple les Chevrolet Cavalier, Chrysler Sebring, Geo Metro, Pontiac G6 et Toyota Solara, ils ont été rapidement oubliés. Par contre, d'autres véhicules ont su se démarquer et rester dans l’imaginaire.

On parle de ces voitures sportives à toit ouvert qui offrent un plaisir de conduire incontestable, mais aussi des performances à couper le souffle! Le Guide de l’auto vous en présente 10 lors de cette courte capsule vidéo. Bon visionnement!