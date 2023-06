Qui offre les meilleures garanties de véhicules en 2023?

Les différentes garanties offertes par les constructeurs automobiles sont toujours un élément très important à prendre en considération au moment de l’achat, question d’avoir une plus grande paix d’esprit. Ceux qui magasinent pour un véhicule d’occasion ont également avantage à leur porter attention, surtout dans le cas d’un modèle récent qui serait encore couvert

Quelles marques offrent les meilleures garanties en 2023? Les mêmes noms reviennent, comme vous le découvrirez plus bas, mais avant d’aller plus loin, quelques changements méritent d’être soulignés.

Grâce à CAA-Québec, qui étudie chaque année les nombreuses protections sur le marché afin d’identifier les plus et les moins avantageuses, on apprend que Kia a ajouté une garantie de 3 ans/60 000 km sur la peinture de ses modèles.

Quand il est question de protéger les composants du système hybride ou électrique de véhicules électrifiés, Toyota a choisi de passer de 5 ans/100 000 km à 8 ans/160 000 km, tandis que Subaru a augmenté sa limite de kilométrage de 130 000 à 160 000 km. Elles se mettent donc au même niveau que Ford/Lincoln, General Motors, Honda/Acura, Hyundai, Kia, Mitsubishi et Tesla, d’autres compagnies qui garantissent les composants du groupe motopropulseur électrifié aussi longtemps que la batterie.

Photo: Toyota

Mauvaise nouvelle pour les clients de Buick : General Motors a décidé de réduire la garantie de cette marque de luxe d’entrée de gamme pour la faire correspondre à celle de ses marques plus populaires que sont Chevrolet et GMC. La couverture du véhicule entier et l’assistance routière ont chacune diminué de 4 ans/80 000 km à 3 ans/60 000 km, alors que la garantie sur le groupe motopropulseur a fondu de 6 ans/110 000 km à 5 ans/100 000 km.

Les meilleures garanties automobiles en 2023

Le tableau des garanties automobiles publié par CAA-Québec met en lumière les marques de véhicules qui proposent les meilleures protections en 2023. Les voici :

Véhicule entier

VinFast : 10 ans/200 000 km

Hyundai, Kia, Genesis et Mitsubishi : 5 ans/100 000 km

Mazda : 3 ans/kilométrage illimité

Groupe motopropulseur

Mitsubishi : 10 ans/160 000 km

Mazda : 5 ans/kilométrage illimité

Photo: Mitsubishi

Composants du système de propulsion hybride ou électrique

Mitsubishi : 10 ans/160 000 km

Batterie de traction à haute tension

VinFast : 10 ans/kilométrage illimité

Mercedes-Benz : 10 ans/250 000 km

Toyota (hybrides et hybrides rechargeables), Lexus et Land Rover : 10 ans/240 000 km

Tesla : jusqu’à 8 ans/192 000 km (Model 3, Model Y) ou 8 ans/240 000 km (Model S, Model X)

Perforation due à la rouille

Audi, BMW, MINI, Polestar, Porsche, Tesla et Volvo : 12 ans/kilométrage illimité

En studio : Devrait-on prendre une garantie prolongée pour un Ford Maverick?