Combien coûte... la BMW i5 2024?

La BMW Série 5 a complètement été renouvelée et le constructeur met dorénavant l’accent sur l’électrification de ses modèles.

Nonobstant, la version d’entrée de gamme sera toujours servie par un moteur à combustion. La 530i xDrive emploiera un quatre cylindres 2 litres turbocompressé et le tout sera jumelé à un système d’hybridation légère. D’une puissance de 255 chevaux, la berline effectuera le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Photo: Antoine Joubert

Pesant, mais maniable

À l’autre bout du spectre, la i5 fait son apparition. Étant un modèle 100 % électrique, sa batterie de 84,3 kWh lui octroie une autonomie de 412 kilomètres avec la variante de performance M60. La cavalerie s’élève à 593 chevaux et le sprint du 0 à 100 km/h se fait en 3,8 secondes. Plus tard arrivera la xDrive40 qui pourra parcourir une distance maximale d’environ 480 km.

Photo: Antoine Joubert

De passage au Portugal, le chroniqueur Antoine Joubert a pu essayer la i5 M60. « On n’a pas nécessairement l’impression de conduire un véhicule qui pèse 2 475 kg. La direction [s’avère] très communicative, ce qui bénéficie à l’agrément de conduite », note l’expert. Par ailleurs, la i5 est dotée des roues directionnelles à l’arrière qui peuvent tourner de quatre degrés, ce qui la rend plus agile en ville.

Habitacle technologique

À bord, Antoine souligne la qualité de la présentation et des matériaux. Le conducteur fait face à un immense moniteur incurvé qui regroupe l’instrumentation et l’infodivertissement. Ce dernier arbore un affichage magnifique, mais complexe.

Photo: Antoine Joubert

« Il y a énormément d’icônes dans l’écran central et ça demande un temps d’adaptation. On peut quand même utiliser Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système de navigation intégré est très moderne, mais il ne répond pas rapidement », mentionne Antoine.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la BMW i5 2024… et dévoile sa gamme de prix!