BMW, MINI et Rolls-Royce font le saut avec Tesla

Ruée vers le connecteur Tesla : les avantages et les incertitudes

Dans un moment aussi captivant que les guerres Beta vs VHS, Blu-ray vs HD-DVD et USB-C vs Lightning (qui risque de disparaître avec le iPhone 15), Ford a annoncé en mai dernier que leurs véhicules électriques seront offerts avec une prise de recharge Tesla , officiellement appelée NACS (pour North …