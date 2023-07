Sept constructeurs s’associent pour créer un vaste réseau de recharge

BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Stellantis ont annoncé mercredi la formation d’une entreprise conjointe en vue de développer un nouveau réseau de bornes de recharge rapide en Amérique du Nord afin d’accélérer la transition vers les véhicules électriques.

Sans préciser d’échéance, leur objectif est d’offrir au moins 30 000 bornes à la grandeur du continent, accessibles à tous les modèles possédant un connecteur CCS (Combined Charging System) ou NACS (North American Charging Standard). Le second est celui de Tesla que de plus en plus de compagnies ont décidé d’intégrer à la conception de leurs propres véhicules à compter de 2025. Ça inclut justement Mercedes-Benz et les marques de GM.

Les sept constructeurs alliés veulent que leur réseau soit le plus important – et le plus fiable – en Amérique du Nord, éclipsant les Superchargeurs de Tesla (on en compte plus de 19 000 aux États-Unis et au Canada présentement).

Il est prévu que les premières stations de recharge sur le territoire américain ouvrent à l’été 2024. De ce côté-ci de la frontière, le déploiement se fera plus tard. Détail important : dans tous les cas, les bornes fourniront de l’électricité produite à partir de source renouvelable.

Elles seront placées dans des endroits stratégiques – d’abord près des grands centres urbains et le long des autoroutes principales – et offriront des auvents autant que possible pour garder les véhicules à l’abri des intempéries. Des toilettes, boutiques et aires d’alimentation se trouveront à même le site ou à proximité.

Dans le cas de Mercedes-Benz, cette annonce vient consolider son plan de déployer quelque 400 stations de recharge en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie, avec plus de 2 500 bornes au total.

Le montant qui sera investi par chacun des différents constructeurs de la société conjointe n’a pas été dévoilé.

Souhaitons-leur bonne chance, car le plus récent rapport E-Vision Intelligence publié par la firme américaine J.D. Power a démontré que la fiabilité des bornes de Tesla et la satisfaction de ses utilisateurs sont de loin supérieures à celles des concurrents.

