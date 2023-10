Les véhicules Hyundai et Genesis auront accès aux bornes de Tesla

Bien qu’il se soit joint récemment à six autres grands constructeurs pour développer un nouveau réseau de bornes de recharge rapide en Amérique du Nord d’ici 2030, Hyundai annonce à son tour aujourd’hui qu’il adoptera la norme de recharge nord-américaine (NACS) pour ses véhicules électriques, et ce, à compter de l’automne 2024 aux États-Unis et de la première moitié de 2025 au Canada.

Ça signifie que les nouveaux IONIQ 5 et IONIQ 6 construits à partir de ce moment (ainsi que le futur IONIQ 7) seront équipés exclusivement d’un port de recharge NACS, permettant un accès à plus de 12 000 Superchargeurs de Tesla à la grandeur de l’Amérique du Nord. Ces bornes rapides permettront aux utilisateurs d’exploiter l’excellente capacité de recharge (plus de 200 kW) offerte par la plateforme modulaire électrique E-GMP du groupe Hyundai.

Un adaptateur sera par ailleurs inclus avec les véhicules pour pouvoir les brancher à des bornes utilisant un connecteur CCS.

« Notre collaboration avec Tesla marque une nouvelle étape dans notre engagement à offrir une expérience VÉ exceptionnelle à tous nos clients », a déclaré José Muñoz, président et directeur mondial de l'exploitation de Hyundai Motor Company et président et chef de la direction de Hyundai Motor North America. « Cette nouvelle alliance donnera aux propriétaires de véhicules électriques Hyundai une confiance accrue dans leur capacité à recharger facilement leurs véhicules et complémente notre coentreprise visant à créer un nouveau réseau de recharge de grande puissance avec au moins 30 000 stations à travers l'Amérique du Nord. »

Les gens qui possèdent actuellement un véhicule électrique de Hyundai équipé du port de recharge CCS auront accès au réseau de Superchargeurs de Tesla à partir du premier trimestre de 2025. Hyundai leur offrira un adaptateur.

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, fera exactement tout ce qui est décrit ci-dessus avec ses propres modèles, dont le GV60. Ce n’est visiblement qu’une question de temps avant que Kia, compagnie sœur de Hyundai, suive la parade également.

Rappelons que Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan, Infiniti, Honda et Acura ont tous fait des annonces similaires dans les derniers mois afin de profiter des Superchargeurs de Tesla qui, selon une étude de la firme J.D. Power, dominent l’industrie en termes de fiabilité et de satisfaction des utilisateurs.

