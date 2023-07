Mercedes-Benz se joint à Tesla mais veut toujours ses propres bornes

Arrêtez-nous si ce que vous allez lire vous semble familier. À compter de l’an prochain, les conducteurs de Mercedes-Benz auront accès à la majorité des Superchargeurs de Tesla en Amérique du Nord en vertu d’une entente avec le chef de file mondial des véhicules électriques.

Le constructeur allemand offrira d’abord un adaptateur pour ses modèles actuels équipés d’un port de recharge CCS. Puis, en 2025, des ports NACS (North American Charging Standard) seront intégrés dans la conception de ses nouveaux véhicules électriques pour un accès direct aux bornes de Tesla, sans adaptateur.

Le tout survient après des annonces similaires faites par Ford, GM, Rivian, Volvo et Polestar dans les dernières semaines.

Photo: AFP

Mais comprenez que Mercedes-Benz prévoit toujours d’établir son propre réseau de recharge. Le plan est d’avoir plus de 400 stations à la grandeur du continent d’ici la fin de la décennie, offrant plus de 2 500 bornes au total. Les premières ouvriront vers la fin de 2023 et seront munies à la fois de connecteurs CCS1 et NACS.

Ces bornes seront donc accessibles aux véhicules électriques de l’ensemble des marques, precise la compagnie.

« Afin d’accélérer la transition vers les véhicules électriques, nous sommes déterminés à rehausser toute l’expérience que vivent nos clients, ce qui signifie des solutions de recharge rapides, pratiques et fiables partout où leur Mercedes-Benz les conduit, a déclaré le président du conseil d’administration du groupe Mercedes-Benz, Ola Källenius. C’est pourquoi nous nous engageons à bâtir notre réseau mondial de bornes de recharge, dont les premiers emplacements ouvriront dès cette année. Parallèlement, nous adoptons la norme NACS pour nos véhicules, ce qui permettra aux conducteurs d’avoir accès à un vaste réseau de bornes de recharge de qualité en Amérique du Nord. »

D’autres constructeurs vont inévitablement se joindre eux aussi à cette liste de convertis au protocole de Tesla. Stellantis, Hyundai et Volkswagen, pour n’en nommer que trois, ont confirmé y songer. Comme à l’habitude, Le Guide de l’auto vous tiendra informé.

