Mercedes-Benz lance un réseau de bornes de recharge en Amérique du Nord

Mercedes-Benz a annoncé un plan mondial pour la création d'un réseau de bornes de recharge rapides. Selon le constructeur, cette stratégie va permettre une meilleure expérience pour les clients.

Les bornes de recharge seront ouvertes à tous les véhicules compatibles, mais les propriétaires de véhicules électriques Mercedes-Benz bénéficieront de certains avantages, notamment la possibilité de réserver un créneau de recharge à une borne précise.

Le constructeur allemand a profité du CES 2023 à Las Vegas pour faire cette annonce, précisant également que les deux premiers pays où ces bornes seront implantées seront les États-Unis et le Canada. L'investissement total s'élève à 1,5 milliard de dollars (CAD) et le capital sera apporté à 50% par Mercedes-Benz et 50% par la compagnie MN8, spécialisée dans les panneaux solaires et le stockage électrique par batterie. L'entreprise ChargePoint, qui opère déjà un grand nombre de bornes de recharge, est également un partenaire technique mais sa participation financière n'a pas été précisée.

400 stations de recharge dans 4 ans

Dans un premier temps, chaque terminal de recharge accueillera 4 à 12 bornes rapides, avec un objectif final de 30 unités. La puissance maximale retenue s'élève à 350 kW. À titre de comparaison la majorité des bornes du Circuit électrique du Québec actuellement en fonction développent 50 ou 100 kW de puissance. Les objectifs affichés s'élèvent à 2 500 bornes rapides réparties dans 400 terminaux en Amérique du Nord d'ici l'année 2027.

Lorsque cela sera possible, les emplacements reservés aux véhicules seront couverts. Mercedes-Benz ne le précise pas dans son communiqué, mais on peut supposer que ce sera le cas des bornes situées dans des endroits où les conditions climatiques sont les plus extrêmes. Il est aussi prévu que des salles de bain et des kiosques vendant de la nourriture soient également inclus. Enfin, des caméras seront déployées pour surveiller les bornes de recharge en tout temps.

Enfin, le système multimédia des véhicules pourra éventuellement communiquer avec le réseau de recharge pour optimiser le trajet de chaque propriétaire. Par exemple en anticipant ou en retardant la recharge si la station qui était prévue sur votre trajet affiche déjà complet. Cela se fera à l'aide de l'application "Mercedes me Charge".

Au moment d'écrire ces lignes, le constructeur allemand n'a pas encore précisé à quelle date les premières bornes de recharge américaines ou canadiennes seront en fonction, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons davantage.

